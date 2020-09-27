重機遭路殺！小貨車「路肩超車」撞車頭　網驚：旁邊是聯結車

記者鄒鎮宇／綜合報導

南部一名重機騎士26日騎車行經88快速道路時，發現小貨車從國三轉進匝道直切內車道，因此按了喇叭，沒想到對方竟沿路追車，利用路肩超車時碰撞到重機車頭，導致男騎士倒地翻滾3圈，所幸後方車輛緩慢減速、騎士機警奮力跳像路肩，才未發生追撞。

該名男騎士PO文表示，他26日下午3時20分許行經快速道路時，一輛白色小貨車從國三匝道轉進台88線快速道路時，打著方向燈便直接切入他正行駛的內車道，因此被他按了一聲喇叭提醒。

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▲▼小貨車故意從路肩超車，與重機發生碰撞。（圖／翻攝重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心）



「瞪甚麼瞪？」騎士表示，小貨車整路逼車，他也不管就正常行駛，沒想到他打燈切到外車道時，小貨車從後方高速追上，硬要從路肩超車，尾部直接撞上重機龍頭，導致他摔車翻滾，且擔心被後車追撞，立刻用力跳到路肩靠著。

騎士非常無奈，小貨車駕駛事後說願意賠償，「我身上受的皮商是金錢可以衡量的？果可以您開價，我想開車撞你讓你體驗看看！」並表示身上傷口非常痛，晚上難以入睡。

後車行車紀錄器曝光後，網友紛紛留言大罵，「這個根本殺人啊」、「是要殺人就對了拉！告死他」、「根本不夠開啊！分明故意撞的」、「旁邊還有大車是要害死人？」「騎士的反應很好，馬上離開車道。這駕駛太可惡了，一定要告」、「也謝謝後面這位好心的駕駛」、「明明知道大車在旁邊還硬要把事主往大車撞？」

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▼騎士全文如下。（圖／翻攝重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心）

