金門大頭兵斜槓人生　日拿槍夜拿筆！現役軍人營區挑燈「夜戰」

▲金門大學跟金防部合開營區教學點 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者吳奕靖、林名揚／金門報導

國立金門大學22日在圖書資訊大樓陳開蓉演講廳舉行「現役軍人營區在職專班新生開學典禮暨迎新座談會」，歡迎今年錄取的大學新生及碩士生。金大進修推廣部表示，金大管理學院與金門防衛指揮部合作開辦的現役軍人營區在職專班今年正式邁入第四年，碩士班已經有兩屆畢業生，而從明年起即將有第一屆的學士班畢業生。



本次新生迎新座談會由金門大學副校長陳奇中、主任秘書與管理學院院長率領學校一級行政主管與137位軍人班同學進行迎新座談。陳奇中副校長表示，現在是一個學習型的世代，科學管理之父--泰勒曾經說過：“我時刻盼望自己多學一點東西，我常為自己見聞有限而感到不足。” 這體現的是一種學習的主動性和緊迫感，也勉勵軍人班同學本著持續學習進步得以跟上AI時代腳步的來臨。再者，透過經營管理理念的培養，能夠將管理的思維運用到軍中的工作崗位上，實踐保家衛國的神聖任務。

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▲金門大學跟金防部合開營區教學點 。（圖／記者林名揚翻攝）



本次的座談會同時邀請到金防部副指揮官張永文少將做開幕嘉賓致詞，張永文少將勉勵學生：白天要擔任起保疆衛國的責任，晚上更要努力聽課學習，上進學習的精神很值得嘉獎，充分展現國軍弟兄堅毅的精神。同時，軍人班同學在課堂上也很認真學習新知，最值得一提的是：他們對於老師指派的作業除了能夠準時繳交之外，成績表現亦是優異。期望這些國軍弟兄在金門大學的求學期間，能在企業管理各個領域有更深刻的探索，也期許他們在退伍後能開創屬於他們自己的斜槓人生。

▲金門大學跟金防部合開營區教學點 。（圖／記者林名揚翻攝）