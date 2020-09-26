　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南學甲工業區爐碴案採樣報告出爐　環保局：嚴謹釐清事實真相

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南學甲工業區爐碴案採樣報告出爐，相關重金屬含量及PH值等檢驗均未超過標準值，沒有超出有害事業廢棄物認定標準。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南學甲工業區爐碴案採樣報告出爐，相關重金屬含量及PH值等檢驗均未超過標準值，沒有超出有害事業廢棄物認定標準。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局9月11日前往學甲收樣爐碴（石）再利用後產出物，經毒性特性溶出試驗（TCLP）分析，檢驗報告9月25日出爐，溶出液中總鉻、總銅、總鉛等重金屬含量及PH值等檢驗均未超過標準值，沒有超出有害事業廢棄物認定標準。

台南市環保局指出，環保局也已於9月18日主動檢具「學甲爐碴案」相關案卷資料函報台南地檢署，全力配合調查。

環保局9月11日針對學甲大灣段農地（1746、1747、1748）挖除的爐碴加工產品做採樣分析，以毒性特性溶出試驗（TCLP）檢驗重金屬，並未超過有害廢棄物的標準；而大灣段農地挖出的爐碴加工產品，環保局會每1千公噸採樣檢測1次，並追蹤流向。

▲台南學甲工業區爐碴案採樣報告出爐，相關重金屬含量及PH值等檢驗均未超過標準值，沒有超出有害事業廢棄物認定標準。（圖／記者林悅翻攝）

另外，立委陳椒華26日邀集環保署、經濟部工業局、台南地檢署等單位，前往興業段的工業地做表面採樣並以XRF篩測，環保局表達「尊重」之意。但環保局表示，該檢測方式並非標準方法，恐有誤導之虞，建議仍應以環保署公告之標準方法檢測為宜，亦盼南檢早日釐清事實。

▲台南學甲工業區爐碴案採樣報告出爐，相關重金屬含量及PH值等檢驗均未超過標準值，沒有超出有害事業廢棄物認定標準。（圖／記者林悅翻攝）

而針對立委陳椒華現勘之地點（興業段240、380、381、387、388、61、61-1、61-2、61-3等多筆工業土地），環保局已於9月17日陪同地檢署進行會勘，至於爐碴（石）加工後產品回填土地或堆置於工業用地等行為是否合法，應視時空背景的法令規定。

環保局長謝世傑指出，學甲工業區爐碴加工後產品堆置時間點之適法性，法令援引仍有爭議，已會同相關權責機關，嚴謹確認是否有違法之情事，勿枉勿縱。且本案已進入司法調查階段，環保局後續將全力配合司法機關之偵辦與調查。

·質地溫和、深層潔淨，掃光痘痘粉刺
 

ET快訊
獨／官員工程驗收前享「肉體花酒宴」！農委會爆性醜聞
快訊／軍公教110年度調薪？　人事總處宣布結果
和正妹女友上床…小鐘崩潰「聲音太大」嚇到分手
清大博士台積電面試前輕生亡　生前薪資曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林縣以安全良善交通環境為目標　保障行人安全降低交通肇事

中元普度濟眾生　府城福陽閣辦「寄普募集白米物資」捐贈活動

「滲透次元壁—臺日漫畫美學當代藝術特展」　霹靂戲偶李白首登場

宏匯廣場正式開幕！引進Sony音樂場館、VR主題樂園　打造年輕人新據點

台南學甲工業區爐碴案採樣報告出爐　環保局：嚴謹釐清事實真相

成大副校長蘇芳慶當選南科產學協會第10屆理事長　賴清德副總統祝賀

台南子弟楊承翰獲頒周大觀抗癌圓夢助學金　黃偉哲：許願祝所有抗癌天使成功

校官退伍曾耀南　種出安全美味價格優勢西施柚

台灣創新技術博覽會登場　崑山科大獎牌數私立科大最多

台南學甲爐碴地號現勘採樣　國有地埋爐碴遭占用要求清除、求刑、追討不法得利

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

田馥甄苦練9個月..秀如何脫帽XD　走尬聊路線懵問：現在要怎麼辦

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

機車長出4隻貓咪！雨天超愜意 喵皇「聽雨聲睡午覺」網被萌翻

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

雲林縣以安全良善交通環境為目標　保障行人安全降低交通肇事

中元普度濟眾生　府城福陽閣辦「寄普募集白米物資」捐贈活動

「滲透次元壁—臺日漫畫美學當代藝術特展」　霹靂戲偶李白首登場

宏匯廣場正式開幕！引進Sony音樂場館、VR主題樂園　打造年輕人新據點

台南學甲工業區爐碴案採樣報告出爐　環保局：嚴謹釐清事實真相

成大副校長蘇芳慶當選南科產學協會第10屆理事長　賴清德副總統祝賀

台南子弟楊承翰獲頒周大觀抗癌圓夢助學金　黃偉哲：許願祝所有抗癌天使成功

校官退伍曾耀南　種出安全美味價格優勢西施柚

台灣創新技術博覽會登場　崑山科大獎牌數私立科大最多

台南學甲爐碴地號現勘採樣　國有地埋爐碴遭占用要求清除、求刑、追討不法得利

做錯事被抓包！心虛主子「面被思過」　他苦笑：最後睡著了...

TDR慘變殭屍投資人灌爆金管會臉書　證交所澄清回應了

解放軍「紅藍對抗」演習　紅軍「滿血復活」還是敗給假想敵

新台幣收盤貶值0.1分　收在29.276元

獨／農委會性醜聞！水保官工程驗收前...肉體花酒宴打通關

巨袋鼠嗅出39枚地雷+28枚未爆彈　獲頒動物勇氣獎

10月中部人搭貓纜只要50元！不只樟樹步道...貓空4條步道健行必去

浪浪等門該養嗎？　7毛媽糾結1個月獲3聖筊「媽祖說好」

美EP-3E距福建僅88.5km！創美軍「最近」偵察紀錄　再測共軍底線

不想一輩子務農！16歲少年「拒接家業」一刀砍死農民爸

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

地方熱門新聞

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

愛河照大戰高雄人！韓粉反擊：自找的

前一天買蛋黃酥！高雄女開車撞爛月餅店

沒收到交通罰單卻被加倍罰錢　你可以這樣做

中秋連假攻擊性出遊　「知名景點」停預約

王家貞怒批台南兩岸小組乾脆改：開戰小組

農田水利站長　假日種台灣香檬

「罷免王浩宇」進入二階段連署

台中挪威森林行旅3號館搶開幕

科力航太捐贈全地形功能車及熱顯像望遠鏡

台南學甲爐碴地號現勘採樣

海巡眼尖發現海灘火光通報滅火

坑人水果9顆1050元！老闆超猛反擊

10/1連鎖咖啡店推咖啡第2杯20元

更多熱門

相關新聞

正新大火竄黑煙　環保局：住宅緊閉門窗

正新大火竄黑煙　環保局：住宅緊閉門窗

彰化縣正新輪胎溪州廠，26日中午發生火災工安事故，事發當時廠房竄出劇烈火勢，濃烈的黑煙將整座廠房給覆蓋，甚至還造成4名員工嗆傷、燒燙傷，周遭北斗及雲林西螺等地一片霧茫茫，環保局隨即派空氣品質監測車前往監測空氣品質，彰化縣環保局呼籲當地居民緊閉門窗，外出一定得戴上口罩防護。

台南子弟楊承翰獲頒周大觀抗癌圓夢助學金

台南子弟楊承翰獲頒周大觀抗癌圓夢助學金

台南學甲爐碴地號現勘採樣

台南學甲爐碴地號現勘採樣

台南仁德工業區企業防災講習

台南仁德工業區企業防災講習

台南市秋季淨灘迎接中秋雙十連假

台南市秋季淨灘迎接中秋雙十連假

關鍵字：

台南學甲爐碴採樣報告環保局

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

清大博士「台積電面試前」上吊亡

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

峮峮淚PO和小鬼合照：最好的愛情！

「火來了鴻升快跑」　熊熊忍痛：我有聽話沒回頭

小鬼黃鴻升「花葬」！不造墓碑...以最美姿態凋零

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

黃鴻升IG變紀念帳號！「貼心功能」永遠保護

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

小鬼如願「得金鐘主持人獎了」！黃爸爸親自頒獎

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

Bella遭控消費高以翔　網爆高家人取關

「吃屎哥＋潑屎妹」合體直播！現身中壢做公益

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面