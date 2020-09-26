台南學甲工業區爐碴案採樣報告出爐　環保局：嚴謹釐清事實真相

台南市環保局指出，環保局也已於9月18日主動檢具「學甲爐碴案」相關案卷資料函報台南地檢署，全力配合調查。

環保局9月11日針對學甲大灣段農地（1746、1747、1748）挖除的爐碴加工產品做採樣分析，以毒性特性溶出試驗（TCLP）檢驗重金屬，並未超過有害廢棄物的標準；而大灣段農地挖出的爐碴加工產品，環保局會每1千公噸採樣檢測1次，並追蹤流向。

另外，立委陳椒華26日邀集環保署、經濟部工業局、台南地檢署等單位，前往興業段的工業地做表面採樣並以XRF篩測，環保局表達「尊重」之意。但環保局表示，該檢測方式並非標準方法，恐有誤導之虞，建議仍應以環保署公告之標準方法檢測為宜，亦盼南檢早日釐清事實。

而針對立委陳椒華現勘之地點（興業段240、380、381、387、388、61、61-1、61-2、61-3等多筆工業土地），環保局已於9月17日陪同地檢署進行會勘，至於爐碴（石）加工後產品回填土地或堆置於工業用地等行為是否合法，應視時空背景的法令規定。

環保局長謝世傑指出，學甲工業區爐碴加工後產品堆置時間點之適法性，法令援引仍有爭議，已會同相關權責機關，嚴謹確認是否有違法之情事，勿枉勿縱。且本案已進入司法調查階段，環保局後續將全力配合司法機關之偵辦與調查。