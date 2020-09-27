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「日俄首腦」擬29日舉行電話會談　預期繼續談判和平條約

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▲▼日本首相菅義偉在新聞發布會上發言。（圖／路透）

▲日本首相菅義偉上任後，積極進行「菅外交」與各國首腦進行聯繫。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

日本首相菅義偉上任後，積極展開與國際間重要首腦通話的「菅外交」，知情人士26日透露，菅義偉29日將與俄羅斯總統普丁舉行電話會談，日方希望將話題去聚焦在兩國經濟領域合作，以及就包括北方四島領土問題在內的和平條約繼續談判。

根據日媒《共同社》報導，隨著新冠病毒全球大流行，首腦外交陷入停滯，鑑於前首相安倍晉三8月31日在與普丁的電話會談中，確認將繼續和平條約的談判，菅義偉可能希望與普丁建立信賴關係，並表明繼續談判的意向。

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁將在29日與菅義偉首次通話。（圖／路透）

日、美、澳、印4國正在就10月在東京舉行外長會談展開協調。菅義偉還考慮與訪日的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等會面。

美國總統大選將在11月3日迎來投票日，民主、共和雙方陣營正激烈交鋒當中，菅義偉也表態，無論誰當選，都將尋找盡快舉行直接會談的機會。力爭直接傳達把日美同盟作為日本外交基軸的自身想法，並努力建立個人間的信賴關係。

沙特阿拉伯也正在尋求11月21、22日在首都利雅得舉辦的「G20峰會」，能夠照常舉行可能性，如果如期舉行，對菅義偉而言將是首次正式出席國際會議。屆時有可能實現與美國及俄羅斯等各國首腦的直接會談。

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