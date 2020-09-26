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不想一輩子務農！16歲少年「拒接家業」一刀砍死農民爸

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▲農夫，農業，農田，農人。（圖／pixabay）

▲這名16歲少年平時就與父親多有摩擦。（示意圖／pixabay）

記者王佩翊／編譯

日本青森縣一名16歲的高中生因家中務農，不想承接家業，與父親發生口角，竟憤而拿起廚房的菜刀往父親身上砍去，導致對方傷重不治。據悉，該名少年與父親似乎平時就有許多衝突，然而誰都沒想到竟會因此發生人倫悲劇。根據日本少年法規定，當16歲以上未滿20歲的青少因蓄意造成他人死亡時，將會直接被移交給檢察官。

根據《讀賣新聞》報導，青森縣這名16歲的男高中生14日下午3時左右，因與在家務農的父親發生口角，竟持菜刀攻擊49歲的父親，造成對方重傷，當場遭警方以殺人未遂嫌疑逮捕。然而該名少年的父親經搶救後，仍不治身亡，警方最後則將全案轉為殺人案進行調查。

據了解，兇手取得的凶器是家中廚房內的菜刀，該把菜刀被扣押時沾有人類血液。此外，男高中生被逮後，極度配合警方偵訊。至於詳細犯案動機，嫌犯則透露，「我不想接手父親的事業，繼續務農。」疑似是因此萌生殺機。

青森地方檢察廳25日宣布，該名少年的延長拘留令已經被批准，新的拘留期限是在10月5日。根據日本少年法規定，當未滿20歲的少年做出犯罪行為，將直接被移交法院，由家庭法院進行監護措施後，決定是否移交少年院。其中，若是16歲以上的青少年蓄意造成他人死亡，將會直接被移交給檢察官。

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