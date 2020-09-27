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專騙女學生壞壞　男教官爽貼「床單染血照」：107個第1次沒了

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男教官被指控玩弄女學生感情。（圖／翻攝自微博，下同）

▲男教官被指控玩弄女學生感情。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

大陸一所技職學校的男教官近日遭爆料，指他利用職權誘騙上百名女學生上床，還拍下女方初夜的染血床單PO網炫耀，並驕傲地說「第107個第1次沒了」。誇張的是，其中一名被害人的哥哥得知妹妹遭玩弄後，氣得找上教官興師問罪，並揚言報警，不料對方竟囂張反嗆「不報警看不起你」等，態度十分惡劣。

綜合陸媒報導，一則名為「某技校軍訓教官，亂搞學生，自稱拿了一百多個一血，簡直令人發指」的文章近日在微博、虎撲、豆瓣等網路平台廣傳，內容指控廣州某技校的教官長期利用職務之便玩弄女學生，平時靠著各種花言巧語騙取女方感情，並和他發生關係，至少有100多名少女受害，惡行令人髮指。

騙百名女學生壞壞！男教官PO「血染床單照」炫耀　爽喊：107個第1次沒了

▲男教官反嗆被害人家屬。（圖／CTWANT提供）

文章提到，該名教官除了愛炫耀自己帥、體力好，還曾PO出女學生初夜血染床單的照片，驕傲地寫下「第107個第1次沒了」，甚至多次口出狂言，包括「活在這個世界如果不泡妞就挺無聊的！」、「女朋友結婚新郎不是我，但孩子爸爸依然是我」等，彷彿對自己的行為沒有半分羞愧。

更可惡的是，某位被害人的哥哥得知此事後，氣得傳訊給教官討公道，孰料對方還一副無所謂地嘲諷「我嚇得尿褲子了」，並反嗆「你不報警看不起你」，氣焰相當囂張。文章曝光後，大批網友紛紛留言痛罵「這種男人太噁心了」、「這什麼人啊！讓他上個熱搜」、「專挑15歲以上的少女下手，可以規避法律責任」。

騙百名女學生壞壞！男教官PO「血染床單照」炫耀　爽喊：107個第1次沒了

▲男教官PO出染血床單炫耀。（圖／CTWANT提供）

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