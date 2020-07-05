　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

漢光意外1死2命危！少校自責營區尋短「生前PO文曝光」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼漢光意外1死2命危！少校自責營區尋短「生前PO文曝光」。（圖／翻攝當事人臉書）

▲40歲楊姓少校營區輕生，引發輿論譁然。（圖／翻攝當事人臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

漢光演習進行預演，不料3日發生突襲艇翻覆意外，26歲上兵蔡博宇5日凌晨宣告不治，另外2人仍在加護病房。國軍氣氛低迷，不料負責演習的40歲楊姓少校教官當天上午在營區輕生，讓國民黨立委馬文君質疑，是長官責難才會釀成憾事。

針對膠艇翻覆，海軍司令部專案小組調查，初步研判是海象驟變、瞬間湧浪過大，才會釀成憾事。不過，承辦演訓的楊姓少校5日被同袍發現在營區輕生，送醫後宣告不治，疑似是對落海意外傷亡感到沮喪、自責，才走上絕路。

▲▼漢光意外1死2命危！少校自責營區尋短「生前PO文曝光」。（圖／翻攝當事人臉書）

▲有立委質疑，是長官責難才釀成憾事。（圖／翻攝自臉書）

消息曝光後，第一時間傳出是長官施壓所致，國民黨立委馬文君也發文質疑，「海軍教準部楊姓少校裁判官，為什麼自殺？有功長官搶，有過下屬扛，不應再發生『人為的』憾事」。

對此，海軍教準部政戰主任張存義回應，楊姓少校沒有留下遺書，經檢警相驗排除他殺嫌疑，初步了解並未受任何長官責難。不過，家屬不信，6日將解剖複驗釐清。

張存義指出，楊姓少校先前在左營海軍陸戰隊服役，是一名優秀的兩棲蛙人教官，調到教準部近6年，生活單純，但近日曾向同跑吐露，對落海傷亡官兵感到自責，打擊很大，疑似因此自傷。

▲▼漢光意外1死2命危！少校自責營區尋短「生前PO文曝光」。（圖／翻攝當事人臉書）

▲楊姓少校4月曾轉貼文章，在臉書上吐露心聲。（圖／翻攝自臉書，下同）

今年4月初，國軍爆發磐石艦染疫事件，楊姓少校在臉書上轉貼一篇文章，感嘆軍人保家衛國，「上戰場我們用生命捍衛，和平時期用生命去救災，出事就把軍人放大檢視，逼迫我們到死路，這就是中華民國人民對待自己國家軍人的態度？」

海軍陸戰隊99旅步二營3日發生翻覆意外，造成4人嗆溺受傷，其中最晚被救起的上兵蔡博宇傷勢過重，在家屬同意下放棄急救下過世，另外2名士官則在加護病房靠葉克膜搶救中，還有一名女士官輕傷住院。

▲▼漢光意外1死2命危！少校自責營區尋短「生前PO文曝光」。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼漢光意外1死2命危！少校自責營區尋短「生前PO文曝光」。（圖／翻攝當事人臉書）

ET快訊
游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了
高雄市長補選財產申報曝光！李眉蓁「21筆不動產」　陳其邁背債
放棄台大電機！他重考4年「堅持拚醫科」　同學傻眼：我讀學店都
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

漢光意外1死2命危！少校自責營區尋短「生前PO文曝光」

竹科人妻戰小王「控訴利用權勢闖紅燈」　網購炒飯玩具成鐵證　

美工刀之狼潛入社區隨機敲門　外籍女以為友人...慘遭性侵淚崩

執行長夫妻曾「分別提告」！衛生局女淚訴遭性侵成玩偶…墜樓身亡

台東天后宮觀音神像珍珠項鍊遭竊　竊賊「住院手環」露餡

溪水暴漲！5男女受困桃園四稜野溪溫泉 警消摸黑救回

快訊／台東廟宇迎接香客鞭炮太旺　旁邊資源回收廠燒起來

苗栗男整地失聯　警在草叢邊找到遺體...疑中暑倒地遭火吻

原本不妥協！衛生局女員工墜樓亡　王奕凱曝「一週被搞到崩潰」：她其實想活著

下交流道遇雙叉路…他選「新中間路線」！網歪樓猜駕駛星座：是雙魚齁

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

郵差北北失去毛孩走不出陰霾！　暖阿金天天守門討摸擁抱融化他

「奇蹟小榕樹」緊黏門縫求生...　車主幫開FB：長大車子就送它！

轎車路口等停紅燈被撞到路中央　再遭聯結車爆頭...他驚險逃死劫

金旻奎《漫撕男女》油膩開撩金度延　她快被逼瘋…主動獻吻阻止他！

漢光意外1死2命危！少校自責營區尋短「生前PO文曝光」

竹科人妻戰小王「控訴利用權勢闖紅燈」　網購炒飯玩具成鐵證　

美工刀之狼潛入社區隨機敲門　外籍女以為友人...慘遭性侵淚崩

執行長夫妻曾「分別提告」！衛生局女淚訴遭性侵成玩偶…墜樓身亡

台東天后宮觀音神像珍珠項鍊遭竊　竊賊「住院手環」露餡

溪水暴漲！5男女受困桃園四稜野溪溫泉 警消摸黑救回

快訊／台東廟宇迎接香客鞭炮太旺　旁邊資源回收廠燒起來

苗栗男整地失聯　警在草叢邊找到遺體...疑中暑倒地遭火吻

原本不妥協！衛生局女員工墜樓亡　王奕凱曝「一週被搞到崩潰」：她其實想活著

下交流道遇雙叉路…他選「新中間路線」！網歪樓猜駕駛星座：是雙魚齁

「硬糖少女303」用糖果EMOJI惹出事！　THE9趙小棠粉絲微博洗版：建議你們換

中職／兄弟先發投手超強　米蘭達中文說謝謝：想讓MVP給詹子賢

中職／對決勇氣還不夠　陳仕朋要更快進入狀況

日職／張奕傷後復出首度實戰　3局無失分飆速149

中職／桃猿守備大出包！4失誤、3瑕疵　曾總：一蹋糊塗

熊本大雨災情持續擴大　增至20死17人無呼吸心跳...緊急撤離20萬人

漢光意外1死2命危！少校自責營區尋短「生前PO文曝光」

張鈞甯墾丁拍戲有「仙女水」護體　曬得肌膚泛紅卻照樣發光

中職／富邦小將放開打　高國輝：下半季還有機會

禹棹奐「手的位置怪怪」！當兵前夕剃頭了...李敏鎬背後緊抱

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

快訊／陸戰隊上兵蔡博宇凌晨宣告不治

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

房思琪翻版　新北衛生局女員工墜亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

衛生局女員工墜樓亡　正宮發文反擊了

即／花蓮吉安公園談判傳槍響　1死1重傷

「嗯」＝同意？已婚軍人性侵學妹慘了

衛生局女成玩偶墜樓亡！執行長夫妻曾「分別提告」

即／板橋汽車追撞機車！20歲騎士命危

台中國二妹超商被摸胸！影片全錄下…教育局秒介入

報案三聯單曝光！正宮嗆衛生局女員工：用意為何

衛生局墜樓女員工控性侵　機構執行長遭解職

更多熱門

相關新聞

海軍少校死因曝　家人不信他會自殺

海軍少校死因曝　家人不信他會自殺

海軍教育訓練暨準則發展指揮部所屬戰技訓測中心楊姓少校，5日上午輕生，時機十分敏感，因為他也是日前陸戰隊翻艇意外的演訓教官，在部隊自殺送醫不治，傳出消息後引起外界嘩然，但他沒留下遺書，經檢警相驗排除是他殺，尋短原因正由檢警釐清中。

快訊／海軍初步調查楊少校輕生　對漢光陸戰落海意外沮喪、自責

快訊／海軍初步調查楊少校輕生　對漢光陸戰落海意外沮喪、自責

楊姓少校曾嘆敦睦艦隊染疫事件　轉發貼文曝軍人心聲

楊姓少校曾嘆敦睦艦隊染疫事件　轉發貼文曝軍人心聲

孩子們盼爸爸快回來！陸戰隊2官兵未脫險

孩子們盼爸爸快回來！陸戰隊2官兵未脫險

慟！海軍蔡博宇悼念　「你是我們的英雄！」

慟！海軍蔡博宇悼念　「你是我們的英雄！」

關鍵字：

漢光演習翻覆意外少校教官

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

實況主Reckful自殺身亡

200萬車位月租才6000！網打槍：傻子才用租的

長髮妹夜店狂喇6男！現場超嗨：1個接1個

被智珉道歉文激怒！珉娥：叫我走正道，還帶男人回宿舍

快訊／陸戰隊上兵蔡博宇凌晨宣告不治

75%人三倍券選紙本！網點4關鍵

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

72歲老翁拋妻養小三40年！死後兒女復仇「拖出棺材鞭屍」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

更多

最夯影音

更多
婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼
任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面