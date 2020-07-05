漢光意外1死2命危！少校自責營區尋短「生前PO文曝光」

▲40歲楊姓少校營區輕生，引發輿論譁然。（圖／翻攝當事人臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

漢光演習進行預演，不料3日發生突襲艇翻覆意外，26歲上兵蔡博宇5日凌晨宣告不治，另外2人仍在加護病房。國軍氣氛低迷，不料負責演習的40歲楊姓少校教官當天上午在營區輕生，讓國民黨立委馬文君質疑，是長官責難才會釀成憾事。

針對膠艇翻覆，海軍司令部專案小組調查，初步研判是海象驟變、瞬間湧浪過大，才會釀成憾事。不過，承辦演訓的楊姓少校5日被同袍發現在營區輕生，送醫後宣告不治，疑似是對落海意外傷亡感到沮喪、自責，才走上絕路。

▲有立委質疑，是長官責難才釀成憾事。（圖／翻攝自臉書）

消息曝光後，第一時間傳出是長官施壓所致，國民黨立委馬文君也發文質疑，「海軍教準部楊姓少校裁判官，為什麼自殺？有功長官搶，有過下屬扛，不應再發生『人為的』憾事」。

對此，海軍教準部政戰主任張存義回應，楊姓少校沒有留下遺書，經檢警相驗排除他殺嫌疑，初步了解並未受任何長官責難。不過，家屬不信，6日將解剖複驗釐清。

張存義指出，楊姓少校先前在左營海軍陸戰隊服役，是一名優秀的兩棲蛙人教官，調到教準部近6年，生活單純，但近日曾向同跑吐露，對落海傷亡官兵感到自責，打擊很大，疑似因此自傷。

▲楊姓少校4月曾轉貼文章，在臉書上吐露心聲。（圖／翻攝自臉書，下同）

今年4月初，國軍爆發磐石艦染疫事件，楊姓少校在臉書上轉貼一篇文章，感嘆軍人保家衛國，「上戰場我們用生命捍衛，和平時期用生命去救災，出事就把軍人放大檢視，逼迫我們到死路，這就是中華民國人民對待自己國家軍人的態度？」

海軍陸戰隊99旅步二營3日發生翻覆意外，造成4人嗆溺受傷，其中最晚被救起的上兵蔡博宇傷勢過重，在家屬同意下放棄急救下過世，另外2名士官則在加護病房靠葉克膜搶救中，還有一名女士官輕傷住院。