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周六補上班！高公局估周日仍會有車流　國5維持實施北向高乘載

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▲▼國道5號,國5,國道五號,國五,頭城段,礁溪,頭城,雪隧,雪山隧道,交通,高速公路。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲周六補上班，但周日高公局仍預估會有大量車流，維持實施國5北向高乘載管制。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

6月國內疫情解封，但因境外旅遊仍受限，民眾多轉為國內旅遊，其中又以往宜花東為多，致國5交通量較往年同期成長。這周六為補上班日，但高公局預判周日仍將出現大量車流，故維持實施國5北向高乘載管制。

以往彈性放假利用周六補行上班隔日之周日，國5北上交通量較低且交通狀況大致正常。但今年端午節因為新冠肺炎疫情解封後的國內旅遊需求增加，端午節前周六補上班隔日之周日，國5北上交通量與一般星期日相當。

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高公局指出，北上頭城至坪林路段自14時起車速低於40公里/小時，並持續至23時左右；另今年暑假平日（周二至周四）交通量較去年同期增加20%，周五較去年增加24%，交通量大的周六、日亦較去年增加7-9%。

▲▼國道5號,國5,國道五號,國五,頭城段,礁溪,頭城,雪隧,雪山隧道,交通,高速公路。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲周六補上班，但周日高公局仍預估會有大量車流，維持實施國5北向高乘載管制。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

加上9月前3周交通量平均增加近9%，高公局預判，本周補行上班之隔日，即9月27日（日）國5北上交通量與一般周日相當，故維持實施國5蘇澳至頭城之北向入口匝道高乘載管制。

高公局特別提醒，周日除照常實施國5北向高乘載管制外，仍會視國5北向實際交通狀況機動實施匝道儀控管制、大客車通行路肩與主線儀控措施，請用路人多多配合。

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