2020桃園優質紅茶競賽　龍潭茶農鍾桂香連莊奪冠

▲桃園市政府推出自有品牌紅茶「桃映紅茶」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府近年來，推出自有品牌紅茶「桃映紅茶」，已廣開知名度，市府農業局為鼓勵茶農精進品質，委託龍潭鄉農會舉辦優質紅茶評鑑比賽，競賽點數逐年增加，今年更高達306點（3060斤），增添比賽可看性。經過激烈廝殺後，由從業30年的龍潭茶農鍾桂香連莊奪冠，抱回特等大獎，26日於市府受獎。

市府農業局長郭承泉指出，市長鄭文燦為增加茶農收益，推出自有品牌紅茶「桃映紅茶」並每年舉辦優質紅茶評鑑比賽，吸引許多茶農競爭參加，相互切磋製茶技術。

▲鍾桂香連莊奪冠受獎時穿上大紅衣服，接受紅色字體「特等獎」的大木匾。（圖／記者楊淑媛攝）

而取名自唐詩「人面桃花相映紅」的桃映紅茶，以桃園原生種的小葉種茶菁製成，藉由精心焙製，其外觀纖細勻稱，色澤墨黑鮮潤，茶湯紅豔明亮，香氣淡雅，滋味甘醇濃郁，沖泡久時也不易有澀感，不需添加糖，冷或熱飲皆宜，實是紅茶中的極品。

▲2020桃園優質紅茶賽獲獎名單。（圖／記者楊淑媛攝）



今年的優質紅茶評鑑比賽，經過評比決選及評審細細品嘗後，從候選茶葉中選出特等1名、頭等6名，金質獎、銀質獎各29名。榮獲特等的鍾桂香，自評鑑賽事之初便無役不與，除年年獲獎外，去年即拿下特等殊榮，今順利連莊，市府頒發的大木匾寫上醒目的「特等獎」紅色字體，受獎人鍾桂香也特地穿上紅色的衣服受獎，相當亮眼。

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