死亡2天才被發現！男友入監…三峽獨居女墜樓「扭曲陳屍防火巷」

▲烏女陳屍的防火巷為一處死巷，且位置隱蔽，平時鮮少有人經過。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市三峽區一名李姓男子26日上午8時許意外在橫溪路後方防火巷內發現一具女屍，警方獲報趕抵現場後，確認死者為27歲的烏姓女子；初步勘驗遺體，烏女頭部受到重創，且軀體、四肢明顯變形，研判應是不慎墜樓身亡，且死亡時間初估已有2天。

警方調查，李男26日上午8時許前往橫溪路欲探詢隔壁空屋承租情形，不料卻在後側一處隱蔽的防火巷內發現有名女子倒臥在地，上前查看後赫然發現女子已經明顯死亡，嚇得立即報警處理。

警方獲報後趕赴現場，初步調查，死者為27歲的烏姓女子，烏女住處就位於現場3樓公寓，平時與男友同居，惟男友近期因案入監服刑，而烏女也未返家與家人同住，獨自一人住在公寓中。警方勘驗遺體，發現烏女左方額頭處受創，軀體、四肢扭曲變形，由於現場並未發現外力入侵跡象，烏女住處無打鬥痕跡、也未留有遺書，且該處1樓雨遮有破損情形，研判應是不慎失足墜樓致死。

據了解，烏女陳屍防火巷為死巷，平時人跡罕至，警方調閱監視器畫面後，確認24日當天烏女還曾離家外出消費，返家後即未再出門，再從遺體情形研判，初估死亡時間可能已有2天，直到今上午才偶然被李男發現。稍早烏女父親已前往派出所製作筆錄，後續將依規定移請報驗，釐清確切死因。