1歲男嬰4F墜樓摔死！媽往下看…他全身發紫躺血泊「抱屍痛哭」

▲1歲男嬰不慎墜樓身亡，媽媽痛心抱屍哭。（圖／記者游芳男翻攝）



記者許力方、游芳男／宜蘭報導

宜蘭市發生一起墜樓死亡意外，42歲林姓媽媽育有7名子女，15日清晨載著女兒去上學，趕回家時找不到最小的兒子，呼叫也沒有回應，結果與國中女兒探頭往下看，赫見1歲男嬰竟墜落防火巷，已經臉色發紫、失去呼吸心跳身亡，嚇得摸摸他的臉，最後跪地抱屍痛哭，「此生與愛兒無緣了！」

事發於15日清晨6時許，林姓媽媽載著念護專的二女兒到宜蘭火車站搭車上學，急急忙忙趕回家，要幫最小的兒子泡奶喝，剛好遇見剛升上國中的女兒，買早餐沒帶錢跑回家，隨即問「有看到弟弟醒了嗎？」女兒回「只看到另一個弟弟在床上睡覺」，她轉身就去泡奶，結果發現小兒子不見了。

▲男嬰疑從4樓紗窗處（上圖紅圈）墜落1樓防火巷口身亡。（圖／記者游芳男攝）



在家遍尋不著男嬰的身影，呼叫也沒有反應，最後母女兩人發現臥房窗戶半開，瞬間心涼了一半，往下探頭一看，男嬰小小的身軀躺在防火巷內，一動也不動，媽媽嚇得趕緊跑下樓，兒子已經全身發紫，身體完整沒有傷，但頭部受創，當場跪地抱起屍體，摸摸臉看可不可以救，接著跑回家痛哭。

「他可能在找我…爬到窗戶那邊就跌下來了…」林姓媽媽原以為只是出門一下子，未料睡在4樓主臥房的小兒子喜歡靠窗玩耍，獨自在家醒來以後打開窗戶，不慎墜落，僅出生1年9個月，不幸命喪血泊中。她發現時對兒子進行緊急CPR，經送醫搶救仍因傷勢過重不治，心碎不已悲嘆「此生與愛兒無緣了！」

據了解，林女一家為低收入戶，只靠爸爸在建築工地做雜工維生，媽媽為家管，育有7名子女，最大的兒子年僅18歲、二女兒17歲，當時只有7歲的五女兒和5歲六兒子在家，兩人都還在睡夢中，沒有發現異狀，慈濟社工說，哥哥姊姊們就像小爸爸小媽媽一樣，兄弟姊妹感情要好；然而林女有過失，警方目前依過失致死罪將她移送法辦。

►在家吹冷氣開烤肉趴

