新北爆發登革熱　衛生局「擴大篩檢」：個案住家半徑50公尺逐戶消毒

記者羅婉庭／新北報導

針對桃園龜山爆發登革熱社區感染，新北市三峽區16日也發現兩名確診，新北市長侯友宜17日表示，三峽一對父子接觸桃園確診者，因而感染登革熱，目前衛生局已連夜清理周遭環境，同時進一步釐清患者接觸史。衛生局將這篩檢站擴大篩檢，並於個案住家半徑50公尺內逐戶消毒。





▲新北市三峽爆發登革熱感染，人員至高風險場域進行環境噴消照片。（圖／衛生局提供，下同）

侯友宜表示，三峽的登革熱源頭是由桃園龜山確診個案前往三峽，市府衛生局根據龜山個案的活動史加以檢測，發現有一對父子有感染登革熱，目前這對父子都已無恙，但是為了讓登革熱的孳生源全面的清除，已經連夜發動清理環境外，更重要擴大篩檢，希望把這對父子的接觸史，也能夠全盤了解，相關單位已全方位採取預防措施，希望登革熱能夠有效的控制。

三峽區新增2例本土登革熱病例，為五寮里一對父子，分別62歲、30歲。新北市衛生局辦理追蹤近日桃園市確診個案曾於本市三峽區五寮菜農作，於9月14日主動進行接觸者採檢後，於16日檢驗確診。

衛生局表示，經疫調發現父親為無症狀，兒子於9月4日及9月9日曾出現發燒、肌肉痛及關節處紅疹等症狀就醫，目前已康復。相關接觸者1人曾有疑似症狀，本日已完成採檢及送驗。由於2名個案潛伏期間無國外旅遊史，平時活動均有五寮尖山菜園活動史，研判感染源應是該區域可能有不顯性感染者。

為防範疫情，市府已完成相關緊急防治作為：針對個案進行疫調、居住處所全棟戶內化學防治噴消與孳生源清除作業；針對個案活動範圍規劃區塊防治；跨局處加強環境孳清及民眾衛教宣導。

衛生局於17日安排個案住家及周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消，並設立快篩篩檢站進行擴大篩檢、疫調與健康監測，加強社區環境孳生源清除與五寮里區域預防性噴消作業，同時提醒當地醫療院所提高警覺及加強疑似個案通報。

衛生局呼籲，目前仍為登革熱流行季節且偶有降雨，仍適合病媒蚊生長，清除孳生源才是防治登革熱根本之道，提醒民眾應每週定期巡視週遭環境，清除住家內外積水容器避免養蚊，同時做好個人防護措施，例如外出穿淺色長袖長褲，於裸露在外皮膚處噴灑經衛生福利部核可的防蚊液等，才能有效防治登革熱。