小心溶出物！烤肉盤抽驗不合格名單一次看　5件標示違反《食安法》

▲消保處抽測10件市售金屬烤肉盤。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔至雲／台北報導

消保處抽測10件市售金屬烤肉盤，經調查發現，品質檢測有2件違反「食品容器標準」；標示查核有4件違反商品標示法、5件違反食安法。消保處指出，不合格烤肉盤，已分別由衛福部食藥署及經濟部中部辦公室進行後續處理，其中品質不合格之商品已全部下架，至於標示不合格之商品，已分別依食安法及商品標示法限期改正，屆期不改正者，處新台幣二萬元以上二十萬元以下罰鍰。



中秋節將至，消保處於8月至9月間，在實體店面及網路價購10件金屬烤肉盤進行檢測及查核。在品質檢測部分，5件「無塗層烤肉盤」進行材質試驗，檢驗「鉛、銻」，5件「有塗層烤肉盤」進行溶出試驗；在標示查核部分，「無塗層烤肉盤」及「有塗層烤肉盤」，分別依商品標示法及食安法進行檢視。



針對品質檢測部分，消保處進一步指出，檢測10件，有2件不合格；「有塗層烤肉盤」之溶出試驗，5件有2件不合格，不合格原因為「4%醋酸、蒸發殘渣測試」溶出值分別為114ppm及35ppm，均高於標準值30ppm，檢出可能會遷移至食材之物質。

消保處提醒民眾，賞月烤肉之際應注意烤肉盤之耐熱溫度、使用和清潔方法，以免破壞鍋具。烤肉盤如有損傷應即更換，勿讓有害物質釋出影響健康。同時應注意爐具之使用安全，勿讓幼童靠近烤肉設施以免憾事發生。

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▼無塗層金屬烤肉盤彙整表。（圖／消保處提供）※點圖放大



