　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

乾洗手宣稱「過敏症狀真的完全改善」！13件廣告違反藥事、標示法

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼消保處公布查核市售、網路商店販售含酒精乾洗手結果。（圖／記者許展溢攝）

▲消保處公布查核市售、網路商店販售含酒精乾洗手結果，全部未含甲醇。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

消保處今（18日）公布市售、網路商店販售15項含酒精乾洗手進行查核結果，2件為藥品符合規定，13件一般商品不符合藥物事法、商品標示法規定。11件網路販售宣稱抗菌、滅菌、抗病毒等商品廣告，有4件不符合規定。其中有品項涉及宣稱醫療效能，也未標示製造商電話跟中文標示和製造日期。

消保處指出，新冠肺炎疫情影響，許多抗菌、滅菌相關產品熱賣，尤其乾洗手更是不少民眾必備隨身用品，但到底是否有宣稱的抗病毒等效用，真假難辨，5月至6月到北部實體店店和網路商店，採樣酒精性乾洗手15件，進行甲醇含量檢測及標示、廣告之查核。

請繼續往下閱讀...

▲▼消保處公布查核市售、網路商店販售含酒精乾洗手結果。（圖／記者許展溢攝）

▲▼查核13件一般商品，標示及廣告有7件不符合藥事法規定、8件不符合商品標示法規定。（圖／記者許展溢攝）

▲▼消保處公布查核市售、網路商店販售含酒精乾洗手結果。（圖／記者許展溢攝）

結果查核發現，13件一般商品，標示及廣告有7件不符合藥事法規定、8件不符合商品標示法規定，其中部分產品用語印上「預防手部細菌感染」、「淨化細菌病毒」、「75%酒精消毒」、「能對抗99%的細菌病毒」等都涉及藥事法。另外標示也查到製造商、委製商資訊不完整，不僅沒標示製造日期，主要成分也沒以中文標示。

消保處表示，網路防疫商品廣告查到4件違反藥事法，也就是藥物療效成份非藥物而為醫療效能的標示或宣傳，涉及違規詞句有「抗病毒、流行性感冒和洗手消毒液」、「塵蟎可能引起的症狀…，過敏症狀真的完全改善」、「造福日常生活用品與醫療用途使用」，「平時手部消毒」等。

▲▼ 消保處公布市售含酒精乾洗手商品查核結果。（圖／記者許展溢攝）

▲▼環保署回應，違反環境用藥廣告，處刊登者6萬元，已要求立即下架，會追查商品源頭。（圖／記者許展溢攝）

▲▼ 消保處公布市售含酒精乾洗手商品查核結果。（圖／記者許展溢攝）

消保官王德明說明，發現酒精類在國外有些涉及甲醇問題，抽驗台灣的15件都不含甲醇，但香港查24件有6件含甲醇，美國大賣場含甲醇品項則高達130多件。檢測結果4件符合規定（2件藥品、2件一般商品），產品要宣稱有療效殺菌、殺毒，一定要有「衛署字字號」，如編號1、3就是有食藥署給的核可號。

環保署回應，1件涉及違反環境用藥廣告，處刊登者6萬元，已要求立即下架，會追查商品源頭、製造跟輸入狀況，後續要求業者取得合格販賣。衛福部指出，已請地方衛生局查處，若屬實將查開罰60萬以上，2500萬以下，也會沒入商品。經濟部中辦強調，依標示法會要求業者限期改正，若屆期不改正，將罰2萬以上20萬以下，並得按次連續罰至改正為止。若消費者已購買違規商品，王德明表示，依法可要求販售店家解約退款。

▲▼消保處公布查核市售、網路商店販售含酒精乾洗手結果。（圖／記者許展溢攝）

▲▼消保處公布查核市售、網路商店販售含酒精乾洗手結果。（圖／記者許展溢攝）

▲▼消保處公布查核市售、網路商店販售含酒精乾洗手結果。（圖／記者許展溢攝）
 

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」欠500萬賭債悔悟　從爛賭鬼變
誠品開賣醫用口罩！　一次可買6盒
嫩妻開車闖平交道！男星直播「列車迎面撞」崩潰大叫慘死
快訊／今再新增1例！　指揮中心1400說明
心碎撞擊影片曝！無照吊車追撞…2歲女童輪下慘死　孕媽「光腳狂
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

乾洗手宣稱「過敏症狀真的完全改善」！13件廣告違反藥事、標示法

為全球減碳奠基！　中研院首創「合成嗜甲醇菌」可望製抗癌藥、燃料

「每個人都在瞪你」搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

「車牌6669」變都市傳說！苦主怨丟臉...網吵翻：一堆Benz跟BMW不分的

車子停巷口！小黃司機「冷氣下掏水管」隨地解放　被抓包回嘴：這邊方便啊

岳母討「88萬聘金+300盒喜餅」　他all in積蓄娶了：還有160萬桌錢

快訊／新增一境外移入個案　指揮中心1400說明

好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」欠500萬賭債落跑前悔悟　從爛賭鬼變悍警

晚間經過墳墓！夜校妹「腰痠7天像揹一個人」：完了　老師溝通半小時

快訊／第7號颱風「無花果」生成了！未來路徑曝　午後中南部防大雨開炸

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

存3年讓亡夫進塔「14萬撿骨費」　75歲鳳梨嬤翻床墊淚：全被偷光

開車經公墓！路旁驚見白衣女子 赤腳＋對車招手...網嚇瘋：夭壽

遮車牌遭嗆「社會敗類」惱羞推人　熊貓外送員：不小心忘記拿下來

《新說唱2020》giao哥、暴扣哥回歸　拿金項鍊衝上台...全場噓爆

上班時間練舞、腳翹辦公桌午睡！　國姓鄉「大媽公務員」影片網流傳

乾洗手宣稱「過敏症狀真的完全改善」！13件廣告違反藥事、標示法

為全球減碳奠基！　中研院首創「合成嗜甲醇菌」可望製抗癌藥、燃料

「每個人都在瞪你」搭北捷電扶梯站左邊挨嗆　台大教授：被羞辱是必要的

「車牌6669」變都市傳說！苦主怨丟臉...網吵翻：一堆Benz跟BMW不分的

車子停巷口！小黃司機「冷氣下掏水管」隨地解放　被抓包回嘴：這邊方便啊

岳母討「88萬聘金+300盒喜餅」　他all in積蓄娶了：還有160萬桌錢

快訊／新增一境外移入個案　指揮中心1400說明

好友被鄭捷砍死！「中山古天樂」欠500萬賭債落跑前悔悟　從爛賭鬼變悍警

晚間經過墳墓！夜校妹「腰痠7天像揹一個人」：完了　老師溝通半小時

快訊／第7號颱風「無花果」生成了！未來路徑曝　午後中南部防大雨開炸

北畜董座、總座雙辭　姚量議砲轟柯市府：不願意成為魔鬼的一份子

怕到了！顧川普面前「形象」　YY直播旗下BIGO急遷新加坡

苗栗女童牛排館挖冰淇淋　拇指卡勺「彈簧插指甲」嚎啕大哭

347元買到Chloe香水！夢幻瓶身太迷人　七夕送它讓女孩更愛你

嗆法官「若我無罪要你賠死」前中壢市代劉威德索賄定讞

辦理借貸中招...詐團13人被揪出！分工細膩犯行遍及6都

中職／王勝偉挑戰1300場出賽　史上第8人

美國擴大華為禁令！聯發科：密切關注出口規則變化　短期營運無重大影響

最快24日就職！陳其邁：盼小內閣人事「全數到位、立刻上工」

食補最有效！營養師揭「好脂肪食物Top10」...鮭魚、亞麻籽都上榜

生活熱門新聞

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

獨／正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

看準許可證！52家口罩商雙重認證買免驚

無花果颱風最快今生成！　午後大雷雨恐連下7天

即／熱低生成將變颱風　午後大雨猛灌

過來人還原30歲單身下班生活　網：太慘了

7號颱「無花果」生成　未來路徑曝

叫外送水餃「竟附一大包紅茶」真相笑噴

為何有側柱？騎士曝「3解答」超貼心

和最強小三吃爭鮮！他狂吞5盤白飯...網喊母湯

影／信義區街頭激戰！熊貓外送員交纏阿伯

男大生要媽陪住校舍　結局逆轉開嗆

成功瘦身！「鶯歌、八德路牌」小巧亮相

更多熱門

相關新聞

戰爭超前部署？經濟部修法：戰爭等重大因素可啟動緊急限電

戰爭超前部署？經濟部修法：戰爭等重大因素可啟動緊急限電

政府「限電」超前部署？經濟部昨（17）日公告修正「電源不足時期限制用電辦法」，新增第四條之一，因「政治、經濟、戰爭、天災或其他重大因素」，導致「國內電力供應預期發生嚴重不足時」，中央可以啟動緊急限電，引發各界高度關注。

3億口罩庫存！經濟部：大家都有得買

3億口罩庫存！經濟部：大家都有得買

細胞治療價差大！衛福部推改版「比價網」

細胞治療價差大！衛福部推改版「比價網」

看準許可證！52家口罩商雙重認證買免驚

看準許可證！52家口罩商雙重認證買免驚

雲林離岸風場「出現白海豚」！環團急發聲明

雲林離岸風場「出現白海豚」！環團急發聲明

關鍵字：

消保處王德明乾洗手酒精甲醇抗菌殺菌滅菌抗病毒醫療效能過敏改善環保署衛福部經濟部

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她「後座抱嬰」被檢舉開罰！崩潰：以後怎出門

歡歡燒炭亡6年！台中凶宅賣出去了

分手小豬　周揚青突曬照：我老公

10多歲少年返台確診　重症醫揭2點不尋常

新郎打臉！婚宴12萬遭竊　新秘控警「5人被脫光搜身」逆轉

YouTuber剝皮寮取材　拍應召女險遭毆

騎士加完油！　她見對方行為怒吼：後面一群人在排隊啊

手術台上臉色發黑！南投女痙攣慘死　院長回應了

俄14歲少女生了！嗨曬出生證明

獨／正妹醫飄仙氣　猛男「狂生病」跪求電話

高爾宣遭控家暴　傳頻遭廠商打槍

看準許可證！52家口罩商雙重認證買免驚

墾丁梅花鹿正妹　IG曝光

康友董座人間蒸發　大小股東慘遭坑殺數十億

即／阿里山千人洞3人失蹤！巡守隊急出動

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」

《我的婆婆》鍾欣凌槓上親家母　第一次吃馬卡龍反應...琇琴看不起嗆「老土」
《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

《以家人之名》唐燦神似安以軒、Lisa　槓上李尖尖..一盒巧克力就成功收買！

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

小8歲妻為搬家流產…歐弟崩潰！　「馬上全面停工」：我對不起她

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

依依佩佩1個月減16公斤　透視裸紗衩到大腿根部...超級辣！！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面