乾洗手宣稱「過敏症狀真的完全改善」！13件廣告違反藥事、標示法

▲消保處公布查核市售、網路商店販售含酒精乾洗手結果，全部未含甲醇。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

消保處今（18日）公布市售、網路商店販售15項含酒精乾洗手進行查核結果，2件為藥品符合規定，13件一般商品不符合藥物事法、商品標示法規定。11件網路販售宣稱抗菌、滅菌、抗病毒等商品廣告，有4件不符合規定。其中有品項涉及宣稱醫療效能，也未標示製造商電話跟中文標示和製造日期。

消保處指出，新冠肺炎疫情影響，許多抗菌、滅菌相關產品熱賣，尤其乾洗手更是不少民眾必備隨身用品，但到底是否有宣稱的抗病毒等效用，真假難辨，5月至6月到北部實體店店和網路商店，採樣酒精性乾洗手15件，進行甲醇含量檢測及標示、廣告之查核。

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▲▼查核13件一般商品，標示及廣告有7件不符合藥事法規定、8件不符合商品標示法規定。（圖／記者許展溢攝）



結果查核發現，13件一般商品，標示及廣告有7件不符合藥事法規定、8件不符合商品標示法規定，其中部分產品用語印上「預防手部細菌感染」、「淨化細菌病毒」、「75%酒精消毒」、「能對抗99%的細菌病毒」等都涉及藥事法。另外標示也查到製造商、委製商資訊不完整，不僅沒標示製造日期，主要成分也沒以中文標示。

消保處表示，網路防疫商品廣告查到4件違反藥事法，也就是藥物療效成份非藥物而為醫療效能的標示或宣傳，涉及違規詞句有「抗病毒、流行性感冒和洗手消毒液」、「塵蟎可能引起的症狀…，過敏症狀真的完全改善」、「造福日常生活用品與醫療用途使用」，「平時手部消毒」等。

▲▼環保署回應，違反環境用藥廣告，處刊登者6萬元，已要求立即下架，會追查商品源頭。（圖／記者許展溢攝）



消保官王德明說明，發現酒精類在國外有些涉及甲醇問題，抽驗台灣的15件都不含甲醇，但香港查24件有6件含甲醇，美國大賣場含甲醇品項則高達130多件。檢測結果4件符合規定（2件藥品、2件一般商品），產品要宣稱有療效殺菌、殺毒，一定要有「衛署字字號」，如編號1、3就是有食藥署給的核可號。

環保署回應，1件涉及違反環境用藥廣告，處刊登者6萬元，已要求立即下架，會追查商品源頭、製造跟輸入狀況，後續要求業者取得合格販賣。衛福部指出，已請地方衛生局查處，若屬實將查開罰60萬以上，2500萬以下，也會沒入商品。經濟部中辦強調，依標示法會要求業者限期改正，若屆期不改正，將罰2萬以上20萬以下，並得按次連續罰至改正為止。若消費者已購買違規商品，王德明表示，依法可要求販售店家解約退款。

▲▼消保處公布查核市售、網路商店販售含酒精乾洗手結果。（圖／記者許展溢攝）



