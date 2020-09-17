時力黨團將提《食安法》修法　明定60天法規命令預告期

▲時代力量黨團召開「強化民主審議，守護國人健康，食安法、行政程序法修法」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

政府宣布將鬆綁美豬美牛進口，時代力量立法院黨團17日召開記者會，並提出《食品安全衛生管理法》與《行政程序法》修法條文，針對食安政策之公告程序、健康風險評估管理、商品查驗標示給予法源依據，同時亦明確規範食安政策的公告程序。

時代力量黨團17日上午召開「強化民主審議，守護國人健康，食安法、行政程序法修法」記者會，黨團總召邱顯智表示，此次政府在立法院休會期間，以行政命令的方式公告開放美豬美牛進口，完全違背《行政程序法》的預告制度精神，不僅漠視法治國的原則，更迴避國會監督，也充分暴露了現行法規的不足。

邱顯智表示，時代力量黨團將提出《行政程序法》的修正草案，將現行函釋提升到法律位階，明定法規命令的預告期間為60天，若情況急迫需要少於60天時，行政院則應該提出具體理由。當有重大急迫的公益性事由要發布行政命令，而無法事先公告周知時，也應該經過行政院核定後才能公告。

此外，邱顯智也說，時代力量黨團將提出《食品安全衛生管理法》的修正草案，明定食安相關政策的公告程序，事前應先經過座談會、公聽會、聽證會等程序，並向國會報告，最後也要經過國會實質審議完成後才能實施。

時代力量立委王婉諭表示，時代力量肯定台灣接軌國際的重要性，然而政策面需要更民主及更多溝通，也有必要針對國人飲食情況做不同的調整，因此在美豬內臟進口部分，時代力量堅持反對的立場。

王婉諭指出，根據時力黨團所提的《食品安全衛生管理法》修正草案，將條文中載明關於國內外豬隻的各種內臟器官、腦、脊髓，不得檢出乙型受體素，另外也明定包括學校、幼兒園、護理之家、老人福利機構、身心障礙機構及各級警消軍人單位等多種場所的飲食，不得檢出乙型受體素，希望透過修法讓這些族群能免於萊克多巴胺的風險。

時代力量立委陳椒華則說， 目前國內雖然已經有CAS肉品標章，但參考國外經驗，加拿大今年已經開始使用不含萊克多巴胺的肉品標章，而美國的有機肉品也有類似的食品原料標章，因此呼籲國內肉品應該增加一個「沒有含萊克多巴胺」的肉品標章，進一步告訴消費者清楚的訊息，保障消費者選購的權益。

邱顯智表示，行政院長蘇貞昌18日將赴立院進行專案報告，時代力量黨團將針對以上的三大疑問提出質詢，並在本會期提出《食品安全衛生管理法》與《行政程序法》的修法，希望透過完善的法規為人民的健康安全把關。

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