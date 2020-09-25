外交部稱兩岸若戰不「靠美」！　王家貞怒批：台南兩岸小組乾脆改名「開戰小組」

▲台南市議員王家貞怒問市府研考會主委戴偉峻，台南市府兩岸關係小組還有存在的地位和意義嗎？乾脆考慮裁撤或改名為兩岸開戰小組。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員王家貞25日在台南市研考會在市議會業務報告時，怒問主委戴偉峻，民進黨執政兩岸關係緊張異常，外交部長吳釗燮都宣稱，台灣無意跟美國正式建交，若兩岸開戰，不會依靠美國，所以台南市府兩岸關係小組還有存在的地位和意義嗎？研考會乾脆考慮裁撤或改名為兩岸開戰小組？



王家貞指出，蔡英文當選後要求民進黨執政縣市要有兩岸關係小組，結果諷刺的是4年過去，絲毫未見民進黨在促進兩岸和平方面有任何建樹，反而台海緊張日增，中華民國的憲法國家主權是及於大陸，不是只在台灣這個地方，民進黨執政不但無意促進兩岸和平反而是想挑起戰火，民進黨既然要獨立，現在已經完全執政，就立刻宣布台獨改國號，不要再忽弄折磨台灣人。

王家貞說，台南兩岸關係小組已成為民進黨1450網軍借殼攻擊在野黨的地方，而不是在做促進兩岸和平的事，上班時間做政治打手，何謂行政中立？議員談再生水問題，藏在兩岸關係小組內的網軍，立刻批說國民黨不支持台積電。

王家貞說，台積電怎麼來的？當年經國先生排除萬難推行十大建設，延攬張忠謀創辦台積電，國民黨一心將台灣打造成安居樂業的寶島，台南市議會國民黨團更是多次關心南科台積電設廠水電是否充足問題，結果探討再生水問題，居然被藏在兩岸小組的1450誹謗。

王家貞問研考會主委戴偉峻，證據確鑿，上班時間政務官可以做1450嗎？兩岸關係小組有存在必要嗎？民進黨中央說兩岸交流變成兩岸開戰自己打，既然如此，台南市府兩岸關係小組也沒有存在的地位和意義，研考會可考慮裁撤或改名為兩岸開戰小組。戴主委答說，會檢討再跟議會報告。

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