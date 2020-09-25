100小時讓你能！ 吳淡如台南開講教你如何時間管理

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署大師名人講座，邀請斜槓才女吳淡如開講「幸福時間管理學-創造企業最大價值」，吸引了近2百位中高階主管到場聆聽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

斜槓人生夯！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，25日下午在台糖長榮酒店舉辦大師名人講座，邀請斜槓才女吳淡如開講「幸福時間管理學-創造企業最大價值」，吸引了近2百位中高階主管到場聆聽，會中她提到100小時理論，只要堅持100小時就能改變人生。

雲嘉南分署副分署長許慧香表示，名人經驗是大家可以學習的標竿，今年度在雲嘉南地區共辦理10場大師名人講座，25日是第7場，許慧香表示吳淡如縱橫記者、主持、作家、投資、房產等多個領域，是個多重身分的「斜槓才女」，盼藉由名人影響力及豐富的人生，引領聽眾具有正向時間管理的思維與原則。

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在現代科技革新、資訊爆炸的時代，斜槓人生正夯，意味著不再單純只有本業的收入來源，而是利用下班後的時間，去建立自己的副業或者是一個新的身分，因此時間管理就成了重要的課題，「在高峰時想到危機，才是贏家！」斜槓才女吳淡如會中談到第二曲線，鼓勵大家要預先備妥第二波成長動能，這樣就能無懼危機、風暴的來臨。

吳淡如說，任何累積、學習、真正的理財、感情培養等，都需要時間，所以評估機會成本相當重要，要做一個會解決問題的人，並且做自己喜歡的事，不浪費時間去做不喜歡跟不擅長的事情，她也談到100個小時理論，如果想做一件事，只要100個小時一定可以讓你能，因為人有學習曲線，剛開始起步雖然較慢，但堅持做下去，速度就會越來越快，最後達成目標。

雲嘉南分署副分署長許慧香說，今年度還有3場講座，包括10月20日台南台糖長榮酒店場黑幼龍「凝聚團隊共識，從打造溝通力開始」；11月5日成大光復校區場李怡明「找出自我品牌影響力」；11月13日南科管理局場林奐名「創新帶來改變-Gogoro的品牌故事」，詳情可上雲嘉南分署官網查詢，或洽專線（06）6985945轉1308。

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