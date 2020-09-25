　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

100小時讓你能！ 吳淡如台南開講教你如何時間管理

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署大師名人講座，邀請斜槓才女吳淡如開講「幸福時間管理學-創造企業最大價值」，吸引了近2百位中高階主管到場聆聽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署大師名人講座，邀請斜槓才女吳淡如開講「幸福時間管理學-創造企業最大價值」，吸引了近2百位中高階主管到場聆聽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

斜槓人生夯！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，25日下午在台糖長榮酒店舉辦大師名人講座，邀請斜槓才女吳淡如開講「幸福時間管理學-創造企業最大價值」，吸引了近2百位中高階主管到場聆聽，會中她提到100小時理論，只要堅持100小時就能改變人生。

雲嘉南分署副分署長許慧香表示，名人經驗是大家可以學習的標竿，今年度在雲嘉南地區共辦理10場大師名人講座，25日是第7場，許慧香表示吳淡如縱橫記者、主持、作家、投資、房產等多個領域，是個多重身分的「斜槓才女」，盼藉由名人影響力及豐富的人生，引領聽眾具有正向時間管理的思維與原則。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署大師名人講座，邀請斜槓才女吳淡如開講「幸福時間管理學-創造企業最大價值」，吸引了近2百位中高階主管到場聆聽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在現代科技革新、資訊爆炸的時代，斜槓人生正夯，意味著不再單純只有本業的收入來源，而是利用下班後的時間，去建立自己的副業或者是一個新的身分，因此時間管理就成了重要的課題，「在高峰時想到危機，才是贏家！」斜槓才女吳淡如會中談到第二曲線，鼓勵大家要預先備妥第二波成長動能，這樣就能無懼危機、風暴的來臨。

吳淡如說，任何累積、學習、真正的理財、感情培養等，都需要時間，所以評估機會成本相當重要，要做一個會解決問題的人，並且做自己喜歡的事，不浪費時間去做不喜歡跟不擅長的事情，她也談到100個小時理論，如果想做一件事，只要100個小時一定可以讓你能，因為人有學習曲線，剛開始起步雖然較慢，但堅持做下去，速度就會越來越快，最後達成目標。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署大師名人講座，邀請斜槓才女吳淡如開講「幸福時間管理學-創造企業最大價值」，吸引了近2百位中高階主管到場聆聽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雲嘉南分署副分署長許慧香說，今年度還有3場講座，包括10月20日台南台糖長榮酒店場黑幼龍「凝聚團隊共識，從打造溝通力開始」；11月5日成大光復校區場李怡明「找出自我品牌影響力」；11月13日南科管理局場林奐名「創新帶來改變-Gogoro的品牌故事」，詳情可上雲嘉南分署官網查詢，或洽專線（06）6985945轉1308。

·質地溫和、深層潔淨，掃光痘痘粉刺
 

ET快訊
女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　他淚崩：還我妻女
全程送小鬼化成輕煙　楊丞琳曝「見最後一面」心情
送走小鬼...坤達臉書終於發文　網一點開哭了
手機泡水送修　台北妹1個月後領回…點開App使用紀錄噁到吐
高雄當街砍人抓到了！18歲男無辜中刀噴血　犯案動機曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吉卜力罕見開放劇照有指標性！動畫教授看迷因圖「2關鍵優點」

「尖山羽翼瞬影永恆鳥類生態攝影展」　精選26幅名家攝影作品歡迎參觀

100小時讓你能！ 吳淡如台南開講教你如何時間管理

正妹半年爆肥10公斤！變月亮臉超崩潰...這招恢復苗條

若開戰未除役隨時「被徵召」！後悔考預官預士…網嗆：誰都逃不了

明晚起雨彈擴大襲「降雨熱區」曝　中秋連假全台天氣搶先看

不考慮買房「最想住台灣哪縣市？」　這裡超可以：每次去都心情好

救護車「沒鳴笛」突竄！她急煞慘摔...白皙腿GG　網一面倒喊告

兩岸開戰「年輕人願上戰場？」　鄉民嘴上衝鋒...現實面曝：怕送死

馬防部聯合反登陸作戰操演「陣陣轟隆巨響」　官兵展捍衛家園決心

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

吉卜力罕見開放劇照有指標性！動畫教授看迷因圖「2關鍵優點」

「尖山羽翼瞬影永恆鳥類生態攝影展」　精選26幅名家攝影作品歡迎參觀

100小時讓你能！ 吳淡如台南開講教你如何時間管理

正妹半年爆肥10公斤！變月亮臉超崩潰...這招恢復苗條

若開戰未除役隨時「被徵召」！後悔考預官預士…網嗆：誰都逃不了

明晚起雨彈擴大襲「降雨熱區」曝　中秋連假全台天氣搶先看

不考慮買房「最想住台灣哪縣市？」　這裡超可以：每次去都心情好

救護車「沒鳴笛」突竄！她急煞慘摔...白皙腿GG　網一面倒喊告

兩岸開戰「年輕人願上戰場？」　鄉民嘴上衝鋒...現實面曝：怕送死

馬防部聯合反登陸作戰操演「陣陣轟隆巨響」　官兵展捍衛家園決心

有人自稱市府人員臉書回復民眾陳情　林燕祝質疑市府養網軍批議員、記者

花蓮民宿過夜…泡澡一半漂來「黑白樹枝」！她用手一撥嚇壞尖叫

巴黎驚傳「持刀砍人」4人中刀　就發生在《查理周刊》恐攻原址

中職／失誤丟4分悍將好難追　5局富邦0比4統一

中職／郭俊麟復健進度樂觀　洪總：經過日本嚴格訓練

友善耕作「皂」福土地　金山青農顧生態保育

這次原諒小鬼失約了…竇智孔淚PO兄弟情誼照「愛你」

中職／張志豪高飛犧牲打攻下追平分　5局中信2比2樂天

9月必買／56秒萬包秒殺的涼感濕紙巾　美翻的櫻花美妝蛋、腮紅

海巡署海洋學生體驗營　馬祖「深度教育、體驗海巡」歡樂啟航

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

「吃情人果送醫」討醫藥費　闆娘：以為常識

洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」偷拍賣錢

女兒遭代課老師施暴　地方媽媽心碎了

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

快訊／統一發票7、8月中獎號碼！

工人豪宅搭住戶電梯　被開罰3000元

舊手機回收環保署要送iPhone！

買家收包裹質問　他一句話掉陷阱

網酸「一粒奶40萬」　星諠喊冤：性騷不該姑息養奸

載「別人的老婆」產檢！老公丟2句掛電話

中秋4天連假天氣出爐　下波鋒面來襲「降雨熱區」曝光

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

黑道、網美合作新星　「勾起你心中的惡」身分起底

台灣YouTuber訂閱數曝！網看NO.1：不意外

更多熱門

相關新聞

台南市警局舉行聯合交接典禮

台南市警局舉行聯合交接典禮

內政部警政署發布高階警官人事命令，台南市警局25日下午配合舉辦台南市副局長、分局長、隊長聯合交接布達典禮，台南市長黃偉哲親自主持，台南市多位民意代表等人士與會觀禮，典禮盛大隆重。

6歲童上美語班　被連續罰站3個月

6歲童上美語班　被連續罰站3個月

國慶煙台南準備好了！

國慶煙台南準備好了！

台南市智慧停車格LOGO與身障標誌易混淆？！

台南市智慧停車格LOGO與身障標誌易混淆？！

台南文化中心館慶邀明華園總團演出《鯤鯓平卷》

台南文化中心館慶邀明華園總團演出《鯤鯓平卷》

關鍵字：

吳淡如台南開講時間管理

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

小鬼花葬陽明山！吳宗憲忍淚告別「遺容好像睡著」

快訊／小鬼90分鐘羽化成仙　親妹手捧骨灰泛淚送別！

熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

峮峮痛別小鬼「抱友人淚崩大哭」！ 黃爸看遠方背影惹鼻酸

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

即／金正恩親自道歉：對南韓做了不該做的事

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面