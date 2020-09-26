喝醉遭老闆「強灌PVC膠水」　工人險死半殘...妻哭欠210萬藥費！

▲河南鄭州一名張姓男子遭罐膠水，昏迷3個月。（圖／翻攝自萬象新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

河南鄭州一名張姓男子先前和老闆、同事一同吃飯，喝醉之後被強迫往嘴裡灌入PVC膠水，導致身體中毒，住院昏迷了3個月才清醒，醫藥費高達100萬元人民幣（約420萬元新台幣）。但是老闆卻不承認，指出是男子自己酒後喝下膠水的。

綜合陸媒報導，張男的老婆趙小姐表示，老公2019年11月參加公司聚餐，當晚2名工人、1名老闆一起吃飯，期間老公喝醉了，接著被3人強灌了PVC膠水到嘴巴裡。

張男之後被送到醫院搶救，根據家屬提供的診斷證明，上面明確列出PVC中毒，但由於病情非常嚴重，醫藥費高達100萬元人民幣（約420萬元新台幣），張男公司中新建設集團已先付了50萬元人民幣（約210萬元新台幣）。

由於PVC具有強烈毒性，會對身體造成非常嚴重的損傷，嚴重會喪命。張男在治療後雖然恢復意識，但話都很難說清楚，也失去了生活自理能力，「他3個人罐我，不是我喝的」。

但張男的老闆表示，當晚有人把膠水裝在綠茶瓶裡，是張男自己誤拿了喝掉，並沒有強灌他，而提前支付手術費，是因為自己的員工受傷了。目前，雙方並未達成協議，警方已介入調查。

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