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前一天才借錢！同事偷千鈔叫外送...找零後「超無恥舉動」惹眾怒

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▲前一天才借錢！同事偷千鈔叫外送...找零後「超無恥舉動」惹怒網。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲原po平時有數錢習慣。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友今發文表示，同事24日才跟他借錢，隔天竟趁休息時間，偷他皮夾裡的千鈔叫外送；更誇張的是，找零後還假意拿給他，說是要還昨天借的錢。其實，事後原po已看監視器確認過，並給他悔過的機會，但對方死不承認，讓他十分心寒。

網友在「爆廢公社二館」提到，「當他第一天來（上班），我看他沒吃晚餐，還特地出去包飯包湯的給他，看到他沒菸，就拿自己沒開過給他，直到現在，我吃什麼喝什麼他都有一份，也從來沒跟他拿過半毛錢，更不會讓他請客。」

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24日當天，那位同事聲稱忘記帶錢包了，於是他二話不說掏錢借給對方，「25日晚上我一到公司，也沒提錢的事情，結果他卻趁我休息的時候，拿我皮夾的錢叫外送買飯，還把找的錢拿來還我，說昨天跟你借的。」

原po表示，「我是有數錢習慣的人，平常皮夾就是放這些錢，不要說什麼為什麼要帶這麼多錢在身上，這是我的習慣。當你已經看過監視器，並想給他一次誠實的機會，他卻對著你說謊，還拿包包要給你看，你會怎麼做？」

最後，他沒有動粗，也不想飆罵，只選擇請警察處理，同時他也解釋道，「皮夾裡的兩張名片是我警察好朋友的，從第一次給到現在都一直插在皮夾裡，而我不是警察，謝謝。」

對此，網友們也覺得母湯，紛紛怒道「我都直接斷手筋」、「安安，你好，我想認識你，我手腳很亁淨」、「報警是最佳選擇，死不認錯必須讓他學教訓」、「還好你有數錢習慣，我被抽幾張都不知道」、「花1000看清一個人，滿值的」、「這種垃圾就不用客氣了」。

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關鍵字：

同事偷錢借錢皮夾千鈔無恥報警

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