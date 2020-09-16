黃鴻升猝逝瞬間！右臉朝下倒地、嘴唇撞腫…父見「口鼻流血」心碎

▲黃鴻升16日上午被父親發現猝逝家中，消息一出震驚外界。（圖／翻攝自小鬼臉書）

記者陳以昇、戴若涵／台北報導

小鬼黃鴻升16日上午被父親發現倒臥房間內，已明顯屍僵，享年36歲！根據警方調查，黃鴻升15日晚間7時15分左右返家，之後就再也沒有出門，孰料，事隔16小時後，黃父前往查看，呼喊兒子卻發現無人回應，一開門就見他已成為一句冰冷遺體。據悉，黃鴻升被發現時右臉朝下、嘴唇都撞腫了，口鼻還流血，令家人心碎不已。

▲黃鴻升父親前往台北市立第二殯儀館處理兒子後事。（圖／記者黃彥傑攝）

回顧整起事發經過，平時獨自一人居住的黃鴻升，15日中午才與父親在家中吃飯，下午與經紀人在東區談公事，約莫傍晚4、5時許分開，直至晚間7時15分左右才返回位於台北市北投區的住處，之後便再也沒有出門。

▲黃鴻升進入住家電梯的最後身影曝光。（圖／突發中心翻攝）

住在兒子住家附近的黃父16日上午11時27分左右進入黃鴻升住處，發現電視、冷氣都還開著，隨即呼喊兒子，但遲遲沒有人回應，他驚覺不對勁，隨即進入兒子臥房查看，孰料，一進房間卻見到兒子已明顯身亡，震驚之餘也立刻報警處理。

根據警方調查，黃鴻升浴室內已放好水，上身穿著T恤，人倒臥浴室門口，一旁還有血跡，但身上沒有明顯外傷，現場無打鬥痕跡，也未留有任何藥物、酒瓶等物。

據悉，黃鴻升被發現時，右邊臉部朝下、嘴唇撞腫，疑似是瞬間倒地時，頭部受到撞擊，進而導致口鼻流血。士林地檢稍早初步相驗後，排除有外力介入的可能，已與家屬溝通，將擇日進行解剖釐清確切死因。

▲初步相驗後，檢察官排除外力介入，表示將擇日解剖。（圖／記者黃彥傑攝）

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