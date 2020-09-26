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教師「醫療+退休金」規劃技巧曝光！全球人壽：以時間換取金錢空間

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▲全球人壽建議教師安排退休雙保障，安心守護鐵飯碗。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽建議教師安排退休雙保障，安心守護鐵飯碗。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

教師節即將到來，為協助教師們提早因應年金改革，全球人壽提醒，無論是正式教師或兼任代課、代理教師，應及早安排退休生活所需的醫療保障及退休金規劃等雙重保障，以時間換取金錢空間，安心守護鐵飯碗。

根據退撫基金管理委員會最新統計，2019年教育人員退休人數僅為3962人，相較2018年的4105人、2017年的5621人，顯示教育人員退休情況有減速跡象；而立法院於2017年三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》，每年退休的教師也愈來愈少，形成了「老的不敢退，年輕的進不來」的現象。

教師們較常見的職業災害，包括寫板書導致吸入較多的粉塵、過度使用喉嚨等，易導致呼吸道或喉嚨方面疾病；另因授課需要久站，導致腰部疼痛症候群、靜脈曲張或頸背部筋肌膜炎等復健科疾病，另外還有失眠和腸胃疾病。

全球人壽表示，醫療保障需要依據每位教師的需求、生活型態、家族病史等進行需求評估，並檢視現有保單是否有保障缺口，並儘早補足。

▲老師，學生，課程，教學，上課，教導。（圖／pakutaso）

▲教師們的退休金可能因年金改革政策而有變動，更要提早準備。（圖／pakutaso）

正式教師：實支實付型醫療險、重大傷病險、失能扶助險及利變增額終身壽險

全球人壽建議，教師投保首重實支實付型醫療險，實支實付就是可依據診斷證明、醫療費用收據，申請保額內的理賠，填補醫療費用的缺口；其次就是重大傷病險，因涵蓋範圍廣，且以健保發出的重大傷病證明作為認定標準，讓保戶在罹病後能有一筆較大的金額可以好好休養。

教師們的退休金可能因年金改革政策而有變動。全球人壽指出，切勿將退休金與失能長照費用綁在一起，尤其意外或疾病常常令人措手不及，在長照方面也應及早規劃「失能扶助險」來補足缺口，應以失能照顧費用及薪資損失來評估所需保額，避免因失能長照費用侵蝕退休金，導致退休生活費用拮据的窘境。

在退休金規劃方面，全球人壽則認為，利變增額終身壽險保單是兼顧保障的資產累積工具，且同時擁有壽險保障，一旦不幸發生事故時，才能保障家庭經濟不受影響；同時透過宣告利率及複利增額的加乘效果，可有助於加速累積資產，不僅可以幫助教師們轉嫁不確定的風險，提供家人更多的保障外，也能逐步實現自己的退休夢想。

兼任代課及代理教師：可利用定期險搭配所需險種，符合自身經濟能力

全球人壽認為，兼任代課及代理教師收入較正式老師不穩定，承擔人生風險的能力相對較低，一旦發生疾病或意外，財務缺口就會更大，因此更需要透過保險規劃來轉嫁風險。

為此，全球人壽建議，實支實付型醫療險是最基礎、不可或缺的醫療保障，其他包括意外險及意外醫療險、重大傷病險，甚至是失能扶助險等，都可依據每個人的保障需求，利用定期險搭配，讓教師們在收入不穩定時，能以符合自身經濟能力的保費，打造屬於自己的保險傘。

▲全球人壽「教師安排退休」雙保障建議。（圖／記者楊絡懸攝）

▲全球人壽「教師安排退休」雙保障建議。（圖／記者楊絡懸製表）

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