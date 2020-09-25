明晚起雨彈擴大襲「降雨熱區」曝　中秋連假全台天氣搶先看

▲周六晚起，東北風加上華南雲雨區影響，降雨範圍擴大。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

東北風持續影響！氣象局指出，明晚到下周一除東北風外，再加上華南雲雨區東移，全台雲量增多，屆時中部以北、東半部都有局部短暫雨，南部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。至於中秋連假天氣，氣象專家彭啟明則預報，連假四天整體上還是東北風影響，要留意水氣在後期有增多趨勢，北部迎風面注意降雨可能。

氣象預報員王品翔表示，東北風持續影響到下周一，迎風面北部、東北部有局部短暫雨，其中，明晚起到下周一除東北風外，再加上華南雲雨區東移，降雨範圍增加，全台雲量增多，中部以北、東半部屆時將有局部短暫雨。

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▲下周二至下周四，東北風減弱，北部及東北部氣溫稍回升。（圖／記者林敬旻攝）

下周二至下周四，東北風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象專家吳德榮今（25）日在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新模式模擬顯示，明晚至下周一又有另一股東北風南下，迎風面北部及東半部雲量再增多、轉為有局部陣雨的天氣，中南部山區午後有局部短暫雷陣雨；北台灣明顯偏涼，中南部中午微熱、早晚涼。

下周二、三東北風水氣減少，北部多雲、中南部晴時多雲，東半部及北海岸偶有局部短暫陣雨，中南部山區午後仍有局部短暫雷陣雨的機率。

▲下周四中秋節，台灣在槽後脊場內，大氣穩定；低層東北風迎風面有局部零星降雨的機率，背風面晴朗穩定。（圖／翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」）

至於最新模式模擬顯示，秋節4天連假（1至4日）台灣附近東北風轉偏東風，西半部平地大多為晴時多雲、舒適微熱的天氣，山區午後及東半部偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率；氣溫逐日回升、白天微熱，夜間因「輻射冷卻」早晚涼，日夜溫差大。不過，此為模式第7天至第10天的初步模擬，模式還會調整，需逐日作微幅的修正。

中秋夜是否適合賞月？吳德榮說，最新模式模擬顯示，大氣穩定，北部及東半部迎風面因水氣堆積，賞月略受低雲干擾，但仍有機率；而背風面中南部午後發展的雲層已消散、本是適合賞月的天氣。

▲中秋北部及東半部賞月略受低雲干擾，但仍有機率；而背風面中南部午後發展的雲層已消散、是適合賞月的天氣。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

氣象達人彭啟明分析，這幾天到下周一二，都是類似的天氣型態，甚至還會延伸到中秋連假，大致上都是東北風型的天氣，但有時中國南方的雲系東移，帶來水氣，北部東北部的迎風面就有顯著的降雨。

其中，周日到下周一，水氣可能較多，北部容易有斷斷續續的雨勢，降雨時間比較長；下周二、三則是水氣減少，各地都會相對晴朗。這種東北風型的天氣，也和地形有很大關係，有時過一個山頭或角度就會差別很大，不過降雨強度不是太強，多是綿綿細雨型態。

▲連假四天天氣還算穩定，但仍要留意水氣在後期有增多的趨勢，北部迎風面要留意降雨的可能性。（圖／記者林敬旻攝）

目前預估下周四中秋節當天晚上，仍是東北風天氣，不過水氣稍減少，北部東北部雲量略多，偶有月亮露出，中南部則較為晴朗，應該都可以看到月亮。連假四天，整體上還是東北風，但仍要留意水氣在後期有增多的趨勢，北部迎風面要留意降雨的可能性。

不過，大致上中秋四天連假的天氣還算穩定，也建議您可以多安排戶外活動，很適合外出，北部及東北部稍微更新氣象預測即可。

近日，北部清晨低溫普遍降到20-22度，和過去幾天24-25度有點落差，有點涼意，中南部則不受到影響，仍是背風面，清晨溫度仍有24-25度，和北部有3-4度的差別。白天北部回溫也有限，預計這幾天都約30度以下，中南部則還有34-35度，感受上差別很大。

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