　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明晚起雨彈擴大襲「降雨熱區」曝　中秋連假全台天氣搶先看

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲周六晚起，東北風加上華南雲雨區影響，降雨範圍擴大。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

東北風持續影響！氣象局指出，明晚到下周一除東北風外，再加上華南雲雨區東移，全台雲量增多，屆時中部以北、東半部都有局部短暫雨，南部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。至於中秋連假天氣，氣象專家彭啟明則預報，連假四天整體上還是東北風影響，要留意水氣在後期有增多趨勢，北部迎風面注意降雨可能。

氣象預報員王品翔表示，東北風持續影響到下周一，迎風面北部、東北部有局部短暫雨，其中，明晚起到下周一除東北風外，再加上華南雲雨區東移，降雨範圍增加，全台雲量增多，中部以北、東半部屆時將有局部短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼下雨,梅雨,暴雨,大雨,雨天,下雨天。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲下周二至下周四，東北風減弱，北部及東北部氣溫稍回升。（圖／記者林敬旻攝）

下周二至下周四，東北風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象專家吳德榮今（25）日在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新模式模擬顯示，明晚至下周一又有另一股東北風南下，迎風面北部及東半部雲量再增多、轉為有局部陣雨的天氣，中南部山區午後有局部短暫雷陣雨；北台灣明顯偏涼，中南部中午微熱、早晚涼。

下周二、三東北風水氣減少，北部多雲、中南部晴時多雲，東半部及北海岸偶有局部短暫陣雨，中南部山區午後仍有局部短暫雷陣雨的機率。

▲▼下週四，台灣在槽後脊場內，大氣穩定；低層東北風迎風面有局部零星降雨的機率，背風面晴朗穩定。（圖／翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」）

▲下周四中秋節，台灣在槽後脊場內，大氣穩定；低層東北風迎風面有局部零星降雨的機率，背風面晴朗穩定。（圖／翻攝自「三立準氣象· 老大洩天機」）

至於最新模式模擬顯示，秋節4天連假（1至4日）台灣附近東北風轉偏東風，西半部平地大多為晴時多雲、舒適微熱的天氣，山區午後及東半部偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率；氣溫逐日回升、白天微熱，夜間因「輻射冷卻」早晚涼，日夜溫差大。不過，此為模式第7天至第10天的初步模擬，模式還會調整，需逐日作微幅的修正。

中秋夜是否適合賞月？吳德榮說，最新模式模擬顯示，大氣穩定，北部及東半部迎風面因水氣堆積，賞月略受低雲干擾，但仍有機率；而背風面中南部午後發展的雲層已消散、本是適合賞月的天氣。

▲▼ 超級月亮,月亮,滿月,月球（圖／記者季相儒攝）

▲中秋北部及東半部賞月略受低雲干擾，但仍有機率；而背風面中南部午後發展的雲層已消散、是適合賞月的天氣。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

氣象達人彭啟明分析，這幾天到下周一二，都是類似的天氣型態，甚至還會延伸到中秋連假，大致上都是東北風型的天氣，但有時中國南方的雲系東移，帶來水氣，北部東北部的迎風面就有顯著的降雨。

其中，周日到下周一，水氣可能較多，北部容易有斷斷續續的雨勢，降雨時間比較長；下周二、三則是水氣減少，各地都會相對晴朗。這種東北風型的天氣，也和地形有很大關係，有時過一個山頭或角度就會差別很大，不過降雨強度不是太強，多是綿綿細雨型態。

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲連假四天天氣還算穩定，但仍要留意水氣在後期有增多的趨勢，北部迎風面要留意降雨的可能性。（圖／記者林敬旻攝）

目前預估下周四中秋節當天晚上，仍是東北風天氣，不過水氣稍減少，北部東北部雲量略多，偶有月亮露出，中南部則較為晴朗，應該都可以看到月亮。連假四天，整體上還是東北風，但仍要留意水氣在後期有增多的趨勢，北部迎風面要留意降雨的可能性。

不過，大致上中秋四天連假的天氣還算穩定，也建議您可以多安排戶外活動，很適合外出，北部及東北部稍微更新氣象預測即可。

近日，北部清晨低溫普遍降到20-22度，和過去幾天24-25度有點落差，有點涼意，中南部則不受到影響，仍是背風面，清晨溫度仍有24-25度，和北部有3-4度的差別。白天北部回溫也有限，預計這幾天都約30度以下，中南部則還有34-35度，感受上差別很大。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／謝和弦離婚Keanna　首發聲了！
不買房「最想住台灣哪縣市？」　網點名這裡超可以
雨彈擴大襲台「時間點出爐」　中秋連假天氣搶先看
小鬼永眠陽明山！吳宗憲忍淚曝「最後遺容」...陪黃爸選位
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

正妹半年爆肥10公斤！變月亮臉超崩潰...這招恢復苗條

若開戰未除役隨時「被徵召」！後悔考預官預士…網嗆：誰都逃不了

明晚起雨彈擴大襲「降雨熱區」曝　中秋連假全台天氣搶先看

不考慮買房「最想住台灣哪縣市？」　這裡超可以：每次去都心情好

救護車「沒鳴笛」突竄！她急煞慘摔...白皙腿GG　網一面倒喊告

兩岸開戰「年輕人願上戰場？」　鄉民嘴上衝鋒...現實面曝：怕送死

馬防部聯合反登陸作戰操演「陣陣轟隆巨響」　官兵展捍衛家園決心

最強罐頭！網一面倒激推「它」...曝超爽吃法：煮麵不用調味

「國家漫畫博物館」優先選定地點曝光！「帝國糖廠」古蹟再利用

排斥不孕＋壘球大肌瘤　帥醫助不孕夫妻拼二胎

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

信義潑屎妹一掃陰霾轉戰直播主　拿酒精消毒...自嘲：怕有「金針菇」

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

大暖男！爽給台幣1萬5千元小費　外送員定格嚇呆...驚喜鞠躬道謝

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

乳牛貓馬桶如廁爽搖頭畫8字型 像在「跳祈屎舞」媽嚇：被附身？

正妹半年爆肥10公斤！變月亮臉超崩潰...這招恢復苗條

若開戰未除役隨時「被徵召」！後悔考預官預士…網嗆：誰都逃不了

明晚起雨彈擴大襲「降雨熱區」曝　中秋連假全台天氣搶先看

不考慮買房「最想住台灣哪縣市？」　這裡超可以：每次去都心情好

救護車「沒鳴笛」突竄！她急煞慘摔...白皙腿GG　網一面倒喊告

兩岸開戰「年輕人願上戰場？」　鄉民嘴上衝鋒...現實面曝：怕送死

馬防部聯合反登陸作戰操演「陣陣轟隆巨響」　官兵展捍衛家園決心

最強罐頭！網一面倒激推「它」...曝超爽吃法：煮麵不用調味

「國家漫畫博物館」優先選定地點曝光！「帝國糖廠」古蹟再利用

排斥不孕＋壘球大肌瘤　帥醫助不孕夫妻拼二胎

謝和弦離婚Keanna首發聲！　「我太爛了，前妻值得更好的」

美國Google服務當機　最新修復狀況看這裡

北富銀力挺永續擴大綠色授信　綠電產業授信餘額年成長近8成

泰王「戰20女」後首露面…身邊竟只剩正宮　千名示威者籲削弱王權

曾文水庫蓄水量剩39％持續偏低　黃偉哲呼籲民眾節約用水兼防疫

敏成「整廠輸出模式」赴美設廠　再攜手東協國家打造「防疫產業鏈」

RYUJIN高冷形象破功　ITZY認「私下模樣」被拍到！憶台粉直呼好驚人

違紀輔選傅崐萁遭停權1年半　徐榛蔚：將依規定申復

中職／德保拉爭個人獎下二軍？　丘總：難選擇

姓氏或名字有「口」部首的字　品田平日88折消費2客套餐享88折

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

洋男10年睡1242女！諷「中國女超好睡」偷拍賣錢

女兒遭代課老師施暴　地方媽媽心碎了

「吃情人果送醫」討醫藥費　闆娘：以為常識

工人豪宅搭住戶電梯　被開罰3000元

快訊／統一發票7、8月中獎號碼！

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

舊手機回收環保署要送iPhone！

買家收包裹質問　他一句話掉陷阱

網酸「一粒奶40萬」　星諠喊冤：性騷不該姑息養奸

載「別人的老婆」產檢！老公丟2句掛電話

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

中秋4天連假天氣出爐　下波鋒面來襲「降雨熱區」曝光

黑道、網美合作新星　「勾起你心中的惡」身分起底

台灣YouTuber訂閱數曝！網看NO.1：不意外

更多熱門

相關新聞

豪雨襲屏東山區　2縣市續防大雨

豪雨襲屏東山區　2縣市續防大雨

對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局今（25）日下午發布大雨特報，高屏山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

北北基大雨特報　東北風雨砸5天

北北基大雨特報　東北風雨砸5天

天氣戰南北！他酸：南部人25度就穿羽絨衣

天氣戰南北！他酸：南部人25度就穿羽絨衣

對流雨彈來襲！3縣市發大雨特報

對流雨彈來襲！3縣市發大雨特報

中秋連假天氣有變化！　全台「賞月機率」最新預測出爐

中秋連假天氣有變化！　全台「賞月機率」最新預測出爐

關鍵字：

天氣氣象局氣象雲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

峮峮哀痛現身二殯「送小鬼火化」！　眾星友全來了

楊丞琳許瑋甯淚送小鬼　親友哭喊「火來了趕快走」

小鬼爸爸今過60大壽　女友峮峮代替他慶生

工地女「11樓墜到B3」慘死！兒子崩潰認屍

小鬼黃鴻升傳今火化！　時間曝光

峮峮「貼心陪小鬼爸一整天」過生日！6歲外甥1句話傻眼

快訊／小鬼90分鐘羽化成仙　親妹手捧骨灰泛淚送別！

熊熊火化場送別小鬼「一轉頭掩面痛哭」　2友人攙扶才能走路

坤達一身黑直播！拔掉墨鏡「憔悴面容曝光」

峮峮痛別小鬼「抱友人淚崩大哭」！ 黃爸看遠方背影惹鼻酸

小鬼爸60歲生日「視訊華岡5人幫」

新家住4天…屎水擠破天花板狂噴

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

快訊／小鬼搭白車「純白棺木」送抵二殯！

他胃痛挫屎　低頭見「5m巨蟲」卡菊花

更多

最夯影音

更多
小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當

小鬼遺作《扛得住》花絮曝光　和兄弟柯有倫、竇智孔錄音室開玩笑吃便當
柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

柯有倫憶小鬼哽咽：兄弟永遠在我心裡面　李玖哲靠肌肉騙上《全明星運動會》

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

停機車立中柱「太重抬不起來」! 側柱斜一邊占空間？引網友激戰

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

客人怒「雞腿咬一口」腹瀉狂吐　老闆當場啃光：沒其他人反映過

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

Jasper自信拉小提琴「第一聲秒垮！」　應采兒憋笑...陳小春表情逐漸母湯

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面