范世平：吳釗燮受訪談話顯示台美建交非假議題　只是台灣「婉拒」

▲台師大政研所教授范世平。（資料照／記者陳政錄攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）日前與台灣駐紐約辦事處長李光章餐敘，讓部分外界人士解讀是台美建交或重返聯合國的前兆，然而外交部長吳釗燮日前則表明目前不尋求建立全面外交關係。對此，台師大政研所教授范世平25日在臉書表示，吳釗燮的回應顯示台美建交不是假議題，只是台灣「婉拒」。

「要用『辯證』的思維來思考外交這檔事。」范世平列五點指出，第一，吳釗燮20日接受美國「全國公共電台」（NPR）時稱目前不尋求建立全面外交關係，並說若與中國發生衝突，台灣不會依靠美國干預，因為台灣防禦是台灣自己的風險與責任，台灣會努力為未來局勢做好準備。

第二，這顯示台美建交不是假議題，只是台灣「婉拒」；而兩岸若發生衝突，台灣也「婉拒」美國的協助。這個說法當然被獨派罵到臭頭，「台美人」更難接受。

第三，日本前首相森喜朗18日來台，轉達新任首相菅義偉想與蔡英文「再次」通電話，但蔡英文卻說暫時無規劃；第四，面對中國對台的文攻武嚇，總統蔡英文既婉拒美國又婉拒日本，這是為什麼？是嫌朋友太多嗎？第五，這件事絕不能用線性的角度來思考，必須從辯證的角度。「呵呵，水很深阿」。

▲范世平25日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／范世平）

另外，針對近期台美中關係，吳釗燮受訪時也說，美國務次卿柯拉克（Keith Krach）訪台是重大的訪問，然而此舉卻觸怒中國，北京派出多架軍機，跨越海峽中線向台灣示威，台海中線的存在是為維護台灣海峽的和平與穩定，中國卻違反現狀。

吳釗燮表示，台灣希望美國繼續對台軍售，但如果與中國發生衝突，台灣不會依靠美國干預。

至於是否認為台灣成為美國與中國之間的棋子？吳釗燮說，「我們不覺得自己被利用」，並強調美國對台軍售案的支持。

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