CNN大讚台灣防疫領先全球　曝「這2字」是成功秘訣！

▲《CNN》報導大讚台北街頭人來人往，絲毫感受不到世界疫情嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國有線電視新聞網《CNN》報導大讚台灣控制新冠病毒的成果領先全球，指出台灣防疫成功的秘訣就在於「速度」，現在更打算搶先規劃如何在世界疫情下重新開放。外交部長吳釗燮受訪時表示，關鍵在於「坦承面對危險」，政府的每日簡報讓一切公開透明。

《CNN》國際版網站22日以頭版刊登一篇「台灣是世界防疫的領頭羊，現在更領先世界企圖邁向重啟」的報導，大力讚揚台灣控制病毒擴散的能力，走在台北街頭絲毫感受不到大流性病正肆虐全球，就像「回到了過去」疫情還沒爆發時的日常。全球感染人數已突破3100萬，而台灣這個與最早爆發疫情的中國僅距離130公里的島嶼卻只有約500個確診病例、7人死亡。

報導點出，台灣防疫的成功秘訣在於「速度」，啟動中央流行疫情指揮中心協調各部門。武漢班機禁飛、中國入境旅客強制篩檢，這一切都發生在1月23日武漢封城之前，3月更全面禁止外國旅客入境。史丹佛大學政策結果與預防中心主任王智弘博士（C. Jason Wang）表示，台灣傾向於採取保守的行動，「在還不清楚病毒如何傳播的時候，他們說『我們無論如何都要戴口罩』，結果證明他們做對了。」

▲疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

外交部長吳釗燮受訪表示，另一個成功的關鍵是「坦誠面對危險」，我們每天，有時是一天兩次的每日簡報，以非常透明的方式向民眾報告疫情發展，民眾就會對政府處理此事產生信任，這種信任有助於確保人們戴上口罩、勤洗手及遵守隔離。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者林敬旻攝）

報導提到，為了嘗試加速重啟，台灣6月就已針對來自低、中風險地區的商務旅客實施，登機前先接受檢測，在隔離日的第五天接受檢測，通過之後就不用隔離，直接進入兩周的自我監測。

王博士認為，台灣積極尋求在疫情下重新開放的新科學以成為世界楷模，並建議台灣嘗試更短的檢疫期，來管理入境者，「他們已經針對商務旅客實施了我建議的方式，那麼為什麼不讓所有人都這樣做呢？」

王博士補充，台灣政府目前正在考慮與史丹佛大學進行一項國際旅行研究，來試驗較短的隔離期和更頻繁的檢測是否有效，希望透過研究抵台旅客的檢疫成效，逐步達成重振全球經濟的「旅行走廊」。

「旅行泡泡」（Travel Bubble）或「旅行走廊」（Travel Corridor）是未來針對疫情應對良好的國家或地區的新措施，就像把兩地包在一個安全的泡泡、走廊中，區域內的移動可以免除某些檢疫手續，以振興國際旅遊觀光業。

報導也重申，在日後某個時刻，我們仍然需要重新打開世界交流，即使有了疫苗，它也沒有100%的保護。

In Taiwan, there are few signs that the world is in the grip of a raging pandemic.

As global Covid-19 cases surpass 30 million, residents of Taipei seem relaxed in the knowledge there has been only one suspected local transmission case since mid-April.https://t.co/wshRWAhctZ — Foreigners in Taiwan 外國人在臺灣 (@foreignersinTW) September 22, 2020

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