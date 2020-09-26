「緊緊緊」就任一個月！三事件看陳其邁讓市府「緊」起來



▲高雄市長陳其邁。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

一向以「緊緊緊」風格聞名政壇的陳其邁，擔任高雄市長後，便將這樣的個性「滲透」進市府團隊的運作。尤其從這段期間發生的市政議題，也可以看得出陳其邁這種「緊緊緊」的風格。對市府團隊來說，陳其邁的風格勢必會增加不少壓力，但對市民來說則是感受大不同。

高雄市長陳其邁自上任後，面對的挑戰不斷，首先就是震驚全國的十四歲少女遭誘拐案。一名高階警官透露，陳其邁得知消息之後，立刻要求高雄市警局全面動起來，不只是在高雄市境內尋找線索，也要派人到北部去協助找人。由於過去通常是由最後所在地的警方負責找人，陳其邁下令派員去當地，凸顯對於案件的重視。

所幸最後該名少女也平安返家，包含高雄地檢署傷人案，也是在事發後數小時內逮到嫌疑人，大家全繃緊神經，直呼「就是在跟市長賽跑，看是市長的電話先打過來，還是你先把事情處理完。」

▲少女略誘案破案陳其邁至三民二頒獎 。（圖／記者洪靖宜攝）

第二件事情，是旗山香蕉價格，當時傳出有價格下跌的情況，陳其邁也是隨即前往視察，並且扮演起行銷大使，協調高雄境內的學校、軍隊、旅館業者能多多採購香蕉。一名農會幹部指出，陳其邁是用實際行動在幫農民賣香蕉，短短幾天就賣出300萬元，約九萬多公斤，讓農民很有感。另一名官員也說，像是大賣場通路或國營事業採購，有些是靠陳其邁從政累積的人脈才能成功牽上線。

第三件事情，則是耗時已久的大林蒲遷村案。一名中央官員指出，陳其邁在行政院服務時，經常會找經濟部官員去開會，從居民的角度出發，討論最合適的方案。去年10月，行政院長蘇貞昌核定規模達1045億的大林蒲計畫。預計九月二十七日也將召開的座談會，要求相關局處的首長，一起到現場向市民報告。

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