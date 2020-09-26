　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「緊緊緊」就任一個月！三事件看陳其邁讓市府「緊」起來

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲高雄市長陳其邁15日受訪。（圖／記者吳世龍攝）
▲高雄市長陳其邁。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜／高雄報導

一向以「緊緊緊」風格聞名政壇的陳其邁，擔任高雄市長後，便將這樣的個性「滲透」進市府團隊的運作。尤其從這段期間發生的市政議題，也可以看得出陳其邁這種「緊緊緊」的風格。對市府團隊來說，陳其邁的風格勢必會增加不少壓力，但對市民來說則是感受大不同。

高雄市長陳其邁自上任後，面對的挑戰不斷，首先就是震驚全國的十四歲少女遭誘拐案。一名高階警官透露，陳其邁得知消息之後，立刻要求高雄市警局全面動起來，不只是在高雄市境內尋找線索，也要派人到北部去協助找人。由於過去通常是由最後所在地的警方負責找人，陳其邁下令派員去當地，凸顯對於案件的重視。

所幸最後該名少女也平安返家，包含高雄地檢署傷人案，也是在事發後數小時內逮到嫌疑人，大家全繃緊神經，直呼「就是在跟市長賽跑，看是市長的電話先打過來，還是你先把事情處理完。」

▲陳其邁至三民二頒獎 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲少女略誘案破案陳其邁至三民二頒獎 。（圖／記者洪靖宜攝）

第二件事情，是旗山香蕉價格，當時傳出有價格下跌的情況，陳其邁也是隨即前往視察，並且扮演起行銷大使，協調高雄境內的學校、軍隊、旅館業者能多多採購香蕉。一名農會幹部指出，陳其邁是用實際行動在幫農民賣香蕉，短短幾天就賣出300萬元，約九萬多公斤，讓農民很有感。另一名官員也說，像是大賣場通路或國營事業採購，有些是靠陳其邁從政累積的人脈才能成功牽上線。

第三件事情，則是耗時已久的大林蒲遷村案。一名中央官員指出，陳其邁在行政院服務時，經常會找經濟部官員去開會，從居民的角度出發，討論最合適的方案。去年10月，行政院長蘇貞昌核定規模達1045億的大林蒲計畫。預計九月二十七日也將召開的座談會，要求相關局處的首長，一起到現場向市民報告。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

中秋買月餅邊開車邊找...撞進糕餅店禮盒全倒　網驚：這下全買單了

租廠房堆垃圾山！惡霸破天荒判10年　受害嬤嘆沒用：丈夫抑鬱死

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
許效舜小24歲嫩妻太美爆紅「身分曝光」！父女戀私密情趣曝
金鐘紅毯5美出爐！天心「深V開到胸下」對尬白家綺超兇半球
金鐘／琇琴 《俗女養成記》奪迷你劇集女配角獎
金鐘55第一獎！　游安順獲得迷你劇集男配角
中職史上第一人！悍將球員生涯兩發「壽星禮砲」
金鐘／許光漢來了！　現場「許太太」尖叫聲狂飆
金鐘／天心深V開到胸下「深溝半球全露」！黃豪平一看羞爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北新增9例本土登革熱！6男3女皆於三峽五寮里筍園務農

雙十節前還有3次軍機操演彩排　國防部：別忘了跟國軍說聲加油

我爭取出席APEC遭矮化「中國台北」　國民黨：蔡英文應得到尊重

「緊緊緊」就任一個月！三事件看陳其邁讓市府「緊」起來

立院美豬戰場轉向聯席委員會　政院邀民進黨團餐敘備戰

國慶晚會首次移師基隆　游錫堃讚台灣在疫情中守住民主

曾扯「小燈泡頭顱」惹議　李來希再嗆王婉諭：是誰欠缺基本人性？

陸網友稱「共機15分鐘就能抵台」　林俊憲：為何飛70年還沒到？

快訊／財政壓力沉重　行政院核定：軍公教明年不調薪

台中2021年總預算1428億教科文經費佔4成　舉債近99億8年來最低

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

田馥甄苦練9個月..秀如何脫帽XD　走尬聊路線懵問：現在要怎麼辦

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

機車長出4隻貓咪！雨天超愜意 喵皇「聽雨聲睡午覺」網被萌翻

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

新北新增9例本土登革熱！6男3女皆於三峽五寮里筍園務農

雙十節前還有3次軍機操演彩排　國防部：別忘了跟國軍說聲加油

我爭取出席APEC遭矮化「中國台北」　國民黨：蔡英文應得到尊重

「緊緊緊」就任一個月！三事件看陳其邁讓市府「緊」起來

立院美豬戰場轉向聯席委員會　政院邀民進黨團餐敘備戰

國慶晚會首次移師基隆　游錫堃讚台灣在疫情中守住民主

曾扯「小燈泡頭顱」惹議　李來希再嗆王婉諭：是誰欠缺基本人性？

陸網友稱「共機15分鐘就能抵台」　林俊憲：為何飛70年還沒到？

快訊／財政壓力沉重　行政院核定：軍公教明年不調薪

台中2021年總預算1428億教科文經費佔4成　舉債近99億8年來最低

新北新增9例本土登革熱！6男3女皆於三峽五寮里筍園務農

小鬼生前兩度入圍金鐘！　去年曾說「回到這再拼一次」成永遠遺憾

雙十節前還有3次軍機操演彩排　國防部：別忘了跟國軍說聲加油

吳宗憲生日禮物曝光！　吳姍儒繽紛畫作大笑臉：希望他每天都幸福

金鐘獎／《FOOD超人第二季》奪動畫節目獎！　領獎人謝全世界大小朋友

中職／曾對鄭佳彥眼睛一亮　控球有問題連配球都無法引導

中職／林智平安打、張志豪傳球失誤攻2分　3局樂天2比1中信

便秘20年！OL狂炸「濃郁噁屁」　醫見腸子外觀傻了：吃藥也無解

金鐘獎／Gino爆「我們其實不被允許同台」！　白家綺曾莞婷嘆氣：辛苦了

金鐘・紅毯／柯佳嬿與許光漢壓軸亮相！　「低調雙黑」破3千萬珠寶加持

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

未除役隨時被徵召？　後備指揮部回應了

快訊／財政壓力沉重　行政院核定：軍公教明年不調薪

賴品妤呆萌片曝　網笑：ㄎㄧㄤ掉了

年輕人喊「願上戰場」　陳揮文嗆爆

禮讓召委挨轟　王婉諭千字回應

王婉諭：如果人生能重來　我會選擇328不要出門

呂秋遠曝親娘心酸史：黃士修有沒有人性

憋不住！捷運橘線車廂驚見有人拉屎

日媒稱台灣大使！謝長廷刪照回應

四叉貓現身罷捷遊行　上戰車喊「罷免黃捷」

范世平：台美建交非假議題　只是台灣「婉拒」

共機15分鐘抵台？　綠委反擊

吳怡玎爆陳吉仲花千萬宣傳美豬

陳柏惟嗆「嫉妒侯友宜當首長」　朱立倫幕僚：大腦是很好用的東西

更多熱門

相關新聞

路坑害99歲翁慘跌　2駕駛暖心守護

路坑害99歲翁慘跌　2駕駛暖心守護

高雄一名高齡99歲的老爺爺自行騎著三輪車，因準備轉彎時，車輪壓到路邊排水的小坑洞，但他體力不支，一時雙腿發軟，導致車子翻覆而人跌落受傷，路過的汽車駕駛與腳踏車騎士見狀立刻停車，將三輪車搬離、守護在他身旁，協助警方送老爺爺就醫，所幸老爺爺無大礙。

垃圾惡霸破天荒判10年　受害嬤嘆沒用：丈夫抑鬱死

垃圾惡霸破天荒判10年　受害嬤嘆沒用：丈夫抑鬱死

正宮最狂反擊！小三勾纏人夫生3孩…一招讓她噴2千萬

正宮最狂反擊！小三勾纏人夫生3孩…一招讓她噴2千萬

罷免二階連署破萬！陳致中冷處理

罷免二階連署破萬！陳致中冷處理

高市百貨一條街逐步成形　店面身價有望漲逾1成

高市百貨一條街逐步成形　店面身價有望漲逾1成

關鍵字：

陳其邁高雄市長

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

清大博士「台積電面試前」上吊亡

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

峮峮淚PO和小鬼合照：最好的愛情！

「火來了鴻升快跑」　熊熊忍痛：我有聽話沒回頭

小鬼如願「得金鐘主持人獎了」！黃爸爸親自頒獎

小鬼黃鴻升「花葬」！不造墓碑...以最美姿態凋零

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

黃鴻升IG變紀念帳號！「貼心功能」永遠保護

Bella遭控消費高以翔　網爆高家人取關

信義區網帥8劈！178cm網美正宮委屈發聲

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面