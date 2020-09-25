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快訊／金正恩道歉了！認對南韓公務員連開10槍：做了不該做的事

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記者張寧倢、王佩翊／綜合報導

北韓在海上射殺南韓公務員事件越演越烈，北韓沉默3天終於出面回應！北韓領導人金正恩25日針對射殺南韓公務員事件鄭重道歉。他發函給南韓總統文在寅表示，北韓做了不該做的事件，將會好好反省，同時致上歉意。

▲▼金正恩主持政治局會議，提早準備颱風防災工作。（圖／路透社）

▲金正恩對南韓鄭重道歉。（圖／路透社）

根據《韓聯社》報導，金正恩25日針對南韓公務員在小延坪島海域遭槍擊一事公開道歉表示，「我很抱歉讓文在寅總統感到失望。」金正恩在通知函中寫道，「對於本來就飽受新冠肺炎困擾的南韓同胞們，我們非但沒有提供幫助，甚至還在北韓海域內造成非本意的慘劇。」此外，他還提到，「對於文在寅總統與南方同胞們造成巨大的失望，我在此致上歉意。」

北韓向南韓發出的告知文中說明，當時在我方沿岸發現乘坐漂浮物的非法侵入者時，對空鳴槍兩聲後，入侵者嚇得趴在地上，似是要逃走的情勢。我方軍人向非法入侵者射擊10多發子彈，射擊後沒有任何動靜，依現場留有的大量血跡判斷已被擊斃，根據國家緊急防疫規定，就地銷毀了入侵者所乘坐的漂浮物。

北韓勞動黨統戰部表示，「我方領導層希望最近南北之間積累的信任和尊重關係不會因為令人遺憾的事件而被破壞，往後會加強必要的安全對策。」

南韓一名47歲公務員疑似因欠下大筆債務，21日趁著執行海上任務時跳海試圖投誠北韓，然而在漂流數十個小時後，遭到北韓人民軍射殺，北韓方更當場在海面上潑灑汽油焚燒遺體。事後，南韓總統文在寅發表強烈譴責，並要求北韓嚴懲相關人員。

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