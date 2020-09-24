老公過世5年！前老闆「3大節日送禮盒」從沒斷過...小細節暖炸

▲這2年開始，禮盒都是選擇送小農或新創公司販售的。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友的丈夫已離世5年多，但只要3大節日一到，前老闆必派人送上禮盒，且關心之舉從未間斷，令她感動不已。洋蔥文一出短短2小時，已超過1.2萬人按讚，大票網友羨慕直呼「台灣這種公司已經快絕跡了，真的超棒！」

女網友在爆怨公社感性發文，「這5年多來，只要3大節日，（先生的）公司總會派人送禮盒，來給我們母子倆。這2年公司送的禮，都會跟小農或新創公司合作，我覺得也是給小農、給新創公司機會。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她接著說，其實先生已當天使5年多了，「很感恩先生公司的心意，每次收到，心都暖暖的。」而這份情義也感動大票網友，「這是送洋蔥吧，不說了我想先擦擦淚」、「要讚爆這家公司」、「這樣的公司才是真正有替員工著想的」、「暖暖的老闆，媽咪也加油」、「肉搜公司，刷爆五星」、「有溫度的好公司，在台灣這種公司越來越少」。

另外，不少人也認為，原po先生一定有值得人尊敬、感念之處，「如此暖心老闆，想必妳先生為人成功，讓人懷念他，還想顧及家人」、「這老闆有情有義，也代表您先生在工作上一定有受到老闆的肯定」、「話說人在人情在，表示你先生在世做人很成功」、「這麼暖心的公司真的是不容易，你先生一定很受公司重視」。