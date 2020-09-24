　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老公過世5年！前老闆「3大節日送禮盒」從沒斷過...小細節暖炸

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲老公過世5年！前老闆「3大節日送禮盒」沒斷過...內容物暖炸。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這2年開始，禮盒都是選擇送小農或新創公司販售的。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友的丈夫已離世5年多，但只要3大節日一到，前老闆必派人送上禮盒，且關心之舉從未間斷，令她感動不已。洋蔥文一出短短2小時，已超過1.2萬人按讚，大票網友羨慕直呼「台灣這種公司已經快絕跡了，真的超棒！」

女網友在爆怨公社感性發文，「這5年多來，只要3大節日，（先生的）公司總會派人送禮盒，來給我們母子倆。這2年公司送的禮，都會跟小農或新創公司合作，我覺得也是給小農、給新創公司機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼退休,公司,老闆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

她接著說，其實先生已當天使5年多了，「很感恩先生公司的心意，每次收到，心都暖暖的。」而這份情義也感動大票網友，「這是送洋蔥吧，不說了我想先擦擦淚」、「要讚爆這家公司」、「這樣的公司才是真正有替員工著想的」、「暖暖的老闆，媽咪也加油」、「肉搜公司，刷爆五星」、「有溫度的好公司，在台灣這種公司越來越少」。

另外，不少人也認為，原po先生一定有值得人尊敬、感念之處，「如此暖心老闆，想必妳先生為人成功，讓人懷念他，還想顧及家人」、「這老闆有情有義，也代表您先生在工作上一定有受到老闆的肯定」、「話說人在人情在，表示你先生在世做人很成功」、「這麼暖心的公司真的是不容易，你先生一定很受公司重視」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出
快訊／張惠妹無預警宣布「跨年免費開唱」！地點曝光
又有國家隊出包！「淨新科技」遭搜索　負責人30萬交保
謝忻脫口王少偉「真的是情侶」！親密動作超大尺度
退將于北辰指出海軍2缺失　認了「蔡英文真的厲害」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣出發航班鬆綁「機上可賣免稅品」　華航、長榮10月起恢復

母捲債務糾紛⋯「信義潑屎妹」考上輔大沒錢讀　校方回應了

變身人體空氣檢測機！台客劇場北中南夯點搜樣　送驗Dyson實驗室結果大公開

最大藝術浩劫！華藝網涉詐騙百人簽賣身契　李永得挺身：我們來晚了

口罩國家隊「淨新科技」違法增設產線！　食藥署回應

王正坤提醒台南中小企業　預防新冠肺炎疫情再次衝擊台南小吃

雙鋼印口罩開賣不見人潮　民眾搞不清政策嘆「無奈」藥師也曝隱憂

陳建仁要分享台灣成功防疫模式！中研院院區開放23年首度限額參加

老公過世5年！前老闆「3大節日送禮盒」從沒斷過...小細節暖炸

要寄要快！中秋連假全台郵局暫停收投包裹信件　僅快捷照常

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

小鬼葬禮30萬！床底藏「貼心巧合」　過來人曝喪葬業行情：名人才這價

百萬賓士C300酒駕炸內湖隧道貼　壁刷護欄200ｍ插滿鋼條才停

賀軍翔二女兒提前「剖腹產」　原因曝光...怕「這個星座寶寶」龜毛！

優雅貓「豆漿」半夜竟狂野嗨玩　反差驚呆粉絲：網紅的人前人後

台灣出發航班鬆綁「機上可賣免稅品」　華航、長榮10月起恢復

母捲債務糾紛⋯「信義潑屎妹」考上輔大沒錢讀　校方回應了

變身人體空氣檢測機！台客劇場北中南夯點搜樣　送驗Dyson實驗室結果大公開

最大藝術浩劫！華藝網涉詐騙百人簽賣身契　李永得挺身：我們來晚了

口罩國家隊「淨新科技」違法增設產線！　食藥署回應

王正坤提醒台南中小企業　預防新冠肺炎疫情再次衝擊台南小吃

雙鋼印口罩開賣不見人潮　民眾搞不清政策嘆「無奈」藥師也曝隱憂

陳建仁要分享台灣成功防疫模式！中研院院區開放23年首度限額參加

老公過世5年！前老闆「3大節日送禮盒」從沒斷過...小細節暖炸

要寄要快！中秋連假全台郵局暫停收投包裹信件　僅快捷照常

「今早北市鬧鐘有點不一樣」　蔡總統：還有3次

不只有導航！3招Google Maps超實用密技　路痴也能1秒找拍照秘境

中職／張育成當目標　林子豪一眼相中2號

13歲女手機看影片被罵　爸媽返家發現...女兒自焚冒恐怖濃煙！

愛犬凌晨3點反常狂吠！她看監視器竟聽見「鬼娃呢喃」寒毛全豎起

台灣出發航班鬆綁「機上可賣免稅品」　華航、長榮10月起恢復

中職／王維中、余謙可打二軍總冠軍賽　但都不會出賽

喵星人穿胸背瞬間「沒骨頭」狂路倒　眾奴才：我家也是

母捲債務糾紛⋯「信義潑屎妹」考上輔大沒錢讀　校方回應了

國民黨要求美豬案備查改審查　政院：尊重立院職權

生活熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

舊手機回收環保署要送iPhone！

長髮妹計程車後座「低頭開吃」男友！6秒影片曝光

小鬼靈堂打卡網美遭揭黑歷史　網爆料：風頭一過又出來

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

台輸出19例　專家分析2種分析：社區疑有潛在確診者

G奶網紅被抓奶摩下體　求償鄧佳華80萬原因曝

現省2000元！好市多「潮男單品」比美國便宜

今變天降7度「外套出場了」　2地區濕涼到下周

給現金「卻收到三倍券」　客刷1星！老闆嗆告

雞腿咬一口狂吐　老闆當場啃殘骸

信義區網帥「職業玩一輪」劈8女！IG緊急刪文鎖留言

肉體狂出軌！「可以性愛分離」星座男Top3　網喊準：簡直移動砲台

抵達2分鐘！外送傳訊嗆「出來」　嫩嬰媽公審

更多熱門

相關新聞

公司今年「中秋活動」一曝　他興奮到手抖

公司今年「中秋活動」一曝　他興奮到手抖

疫情以來，許多公司都得咬牙苦撐，也難免縮減員工福利，希望大家共體時艱，不過看到這張公告，付出都值得了。一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出2張照片，說公司去年中秋送餅乾禮盒，今年直接生出「露天電影院加食物吃到飽」的活動給員工，讓他忍不住直呼「#抱歉相機又興奮抖起來了」。

6歲兔寶去世！19隻家人虔誠圍繞

6歲兔寶去世！19隻家人虔誠圍繞

女兒溫馨聊天洩密　他驚覺愛妻「白天給鄰居駕駕」

女兒溫馨聊天洩密　他驚覺愛妻「白天給鄰居駕駕」

失聯移工變工程行老闆　一講身分證號碼就穿幫

失聯移工變工程行老闆　一講身分證號碼就穿幫

日本長貓始祖過世　粉絲重溫梗圖

日本長貓始祖過世　粉絲重溫梗圖

關鍵字：

禮盒前老闆佛公司老闆老公過世3大節日

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

舊手機回收環保署要送iPhone！

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

長髮妹計程車後座「低頭開吃」男友！6秒影片曝光

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

送孩子上學出現暗黑乘客　媽載回家收編

小鬼黃鴻升留4280萬遺產！律師曝「殘酷現實」

女友「冰箱收納」曝　懶出新高度

手機壞了分期還要繳？女大生邏輯嚇死人

痛失摯友小鬼　李千那台上恍惚忘詞

小鬼靈堂打卡網美遭揭黑歷史　網爆料：風頭一過又出來

更多

最夯影音

更多
KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》
聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面