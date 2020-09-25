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20歲陸軍女飛行員「激似湯唯」！大長腿＋超強實力　80多萬網按讚

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▲解放軍20歲女飛行員氣質出眾。（圖／翻攝自錢江晚報）

▲解放軍20歲女飛行員氣質出眾。（圖／翻攝自錢江晚報，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

20歲的浙江金華女孩徐楓燦19日，出現在陸媒《新聞聯播》播出的《陸軍首批女飛行學員完成首次單飛》的畫面中，引起了網友的瘋狂討論。徐楓燦身高175公分，長相激似湯唯，仙氣飄飄氣質出眾，2017年被招為飛行員，是第一個首次放單的陸軍女飛行員。80多萬網友看呆，又美又酷！

據《錢江晚報》報導，實力和顏值並存的徐楓燦，畢業於金華一中，2017年從大陸12萬餘名高中畢業生中脫穎而出，成為陸軍培養的首批10名飛女行員之一。

▲解放軍20歲女飛行員氣質出眾。（圖／翻攝自錢江晚報）

女飛行員可謂「鳳毛麟角」。順利完成單飛後，徐楓燦接受了採訪，面對鏡頭，她落落大方、自信滿滿，「我終於成為一名真正的女飛行學員了。我感到非常驕傲和自豪。」

與駕駛艙裡全副武裝、又酷又颯的樣子不同，和家人在一起的時候，徐楓燦更像一位鄰家女孩。今年疫情期間，宅在金華家中4個多月的她，還改了媽媽的微信頭像，換上了喜歡的動漫。

▲解放軍20歲女飛行員氣質出眾。（圖／翻攝自錢江晚報）

「她只是一個普通孩子，」媽媽范曉男表示，很感謝大家的關注，但不想過度曝光。女兒如此優秀，是如何培養的呢？在簡短的交談中，她透露了一點，女兒比較自律，「說實話，我們也沒有什麼教育理念，基本上還是靠她自己。」

這一點，徐楓燦金華一中高三年級班導師湯麗芝也很有同感。她說，徐楓燦做事特別有主見，報考飛行員這麼大的事情，都是自己拿主意。

▲解放軍20歲女飛行員氣質出眾。（圖／翻攝自錢江晚報）

另外，媽媽還曾在接受媒體採訪時透露，女兒很能吃苦，訓練時，手上、腳上都是傷，她愣是沒吭一聲，「徐楓燦從小身體素質好，愛運動，跑步比男孩子還快。」

網友眼冒愛心表示，「關鍵還長得美，厲害了」、「大長腿」、「氣質比很多網紅不知道要高到哪裡去了」、「顏值好高啊」。

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