加國反潛機遇共機近距離「伴飛」比中指　兩機距離近到可眼神交流

▲加拿大CP-140極光（Aurora）偵察機（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

加拿大軍方近日透露，加國空軍CP-140「極光」反潛機（CP-140 Aurora）在執行北約任務「霓虹行動」（Operation Neon）中，在西太平洋海域遭到解放軍空軍戰機逼近，意圖不明。由於該反潛機體型較大且速度較慢，無法擺脫共機，加拿大軍方直指，解放軍空軍的逼近行為或導致事故發生。

《Global News》（加拿大環球新聞）報導，消息人士指，這些共機經常以20到100英尺（約6至30公尺）的距離靠近加國空軍飛行，加國飛行員甚至可以和解放軍飛行員進行眼神交流，有時還會看到他們豎起中指。

該名消息人士表示，自聖誕節（2021年12月25日）以來，解放軍戰機已進行了約60次此種情況的攔截行動，其中超過20次是被認為危險行為，「加國政府曾向北京當局發出多次外交抗議，認為解放軍飛行員的行為既不安全又不專業，不過，中國政府未做出任何回應。」

加國國防部一名發言人表示，在某些狀況下，加國空軍飛行機組員認為非常危險，他們不得不迅速更改飛行路線，藉此增加距離以避免和共機發生碰撞等意外。

加國智庫Macdonald-Laurier研究員伯頓（Charles Burton）批評，「真的不懂為什麼中國會冒著風險挑起一場國際衝突事件，如果解放軍軍機機使加拿大飛行員喪命，會讓雙方的緊張情勢更加升級。」