　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

加國反潛機遇共機近距離「伴飛」比中指　兩機距離近到可眼神交流

▲▼CP-140極光（Aurora）偵察機（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大CP-140極光（Aurora）偵察機（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

加拿大軍方近日透露，加國空軍CP-140「極光」反潛機（CP-140 Aurora）在執行北約任務「霓虹行動」（Operation Neon）中，在西太平洋海域遭到解放軍空軍戰機逼近，意圖不明。由於該反潛機體型較大且速度較慢，無法擺脫共機，加拿大軍方直指，解放軍空軍的逼近行為或導致事故發生。

《Global News》（加拿大環球新聞）報導，消息人士指，這些共機經常以20到100英尺（約6至30公尺）的距離靠近加國空軍飛行，加國飛行員甚至可以和解放軍飛行員進行眼神交流，有時還會看到他們豎起中指。

該名消息人士表示，自聖誕節（2021年12月25日）以來，解放軍戰機已進行了約60次此種情況的攔截行動，其中超過20次是被認為危險行為，「加國政府曾向北京當局發出多次外交抗議，認為解放軍飛行員的行為既不安全又不專業，不過，中國政府未做出任何回應。」

加國國防部一名發言人表示，在某些狀況下，加國空軍飛行機組員認為非常危險，他們不得不迅速更改飛行路線，藉此增加距離以避免和共機發生碰撞等意外。

加國智庫Macdonald-Laurier研究員伯頓（Charles Burton）批評，「真的不懂為什麼中國會冒著風險挑起一場國際衝突事件，如果解放軍軍機機使加拿大飛行員喪命，會讓雙方的緊張情勢更加升級。」

►3.2折超划算！自然美BIO UP淡斑安瓶讓肌膚發光

►各位爸媽準備掏荷包！好看又安全的「遊戲地墊」在這

ET快訊
《愛玩客》換主持人！　小鐘嘆「9年沒漲主持費」
賓士車內驚見男腐屍！　死亡近半個月
快訊／娃娃谷與友開心喝酒　男子突墜谷無生命跡象
怎避免二度染疫？他點「3個字」關鍵：無敵星星都是幻想
快訊／國3聯結車翻覆！　駕駛緊急送醫...車流回堵
居隔一夜「20隻怪蟲跑上床」！　內行驚喊：比蟑螂可怕
恩恩爸哽咽「新北市府複雜化」：只想要真相！　消防局長回應

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

加國反潛機遇共機近距離「伴飛」比中指　兩機距離近到可眼神交流

立陶宛人民「捐款1.8億」幫烏克蘭買TB-2　土耳其：無人機免費

開戰百日烏克蘭已丟2成領土！　澤倫斯基坦承：每天陣亡上百官兵

蔡英文親扛「紅隼反裝甲火箭」　張競：握法錯誤在場軍職應提醒

陸「003型航母」傳端午節下水！造船廠大動作「下水10多艘大船」

美國將供烏克蘭「先進火箭系統」　不施壓基輔讓步割地

丹麥提出「供應烏克蘭」裝甲車請求　遭到瑞士否決

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

上網找工作遭軟禁斷聯　警攻85大樓救出9肉票

李立群慶祝上海解封！　凌晨12點奔劉畊宏家合體跳操

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

主人想跟羅威那犬牽手　汪翻白眼無奈出掌配合

加國反潛機遇共機近距離「伴飛」比中指　兩機距離近到可眼神交流

立陶宛人民「捐款1.8億」幫烏克蘭買TB-2　土耳其：無人機免費

開戰百日烏克蘭已丟2成領土！　澤倫斯基坦承：每天陣亡上百官兵

蔡英文親扛「紅隼反裝甲火箭」　張競：握法錯誤在場軍職應提醒

陸「003型航母」傳端午節下水！造船廠大動作「下水10多艘大船」

美國將供烏克蘭「先進火箭系統」　不施壓基輔讓步割地

丹麥提出「供應烏克蘭」裝甲車請求　遭到瑞士否決

屏警局長端午連假視導東港　頒發破案茶＋慰問金

狂砍34分成泡影　勇士咖哩大神又當悲劇英雄

端午節獻上特別祝福　農莊感謝義消打火兄弟給好醋

關山工商力抗疫情「如期舉辦畢業典禮」　為學生留下青春印記

不怕柯爾執教的勇士！綠軍勝率近6成　末節17比0半世紀第2猛

高雄男紅燈右轉趕上工　身分爆光還問警察：我有被通？

朱立倫轟民進黨在華府惡意貼標籤　「真正流血保台的是國民黨」

《強尼戴普vs安柏赫德》紀錄片來了！　本月火速上架「台灣也看得到」

研究：狗狗嗅出新冠「可能比PCR更準」　揪出近100%無症狀病例

滑板車助功！情侶檔車手5分鐘衝3銀行　狂領15萬誇張畫面曝

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

軍武熱門新聞

立陶宛人捐款1.8億幫烏買TB-2　土耳其：免費

澤倫斯基：烏克蘭已失去20%領土

陸「003型航母」傳端午節下水！

蔡英文親扛紅隼火箭　張競：握法錯誤應提醒

親俄偽政權：將處決2500名亞速鋼鐵廠烏軍俘虜

加國反潛機遇共機近距離「伴飛」比中指 兩機距離近到可眼神交流

丹麥提出供應烏克蘭裝甲車請求　遭瑞士否決

美國將供烏克蘭先進火箭系統　不施壓基輔讓步割地

「世界最強驅逐艦」被發現一身鏽

俄羅斯展開核武部隊演習　宣布完成極音速飛彈測試

俄世界最快戰機逼近挪威、芬蘭　北約F-35攔截

英國情報：俄軍基層在烏發生「小規模叛亂」

共軍攻台首選林口　僅3小時可回擊

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

更多熱門

相關新聞

烏俄開戰百日　俄啟動太平洋艦隊演習

烏俄開戰百日　俄啟動太平洋艦隊演習

烏俄開戰進入第100天。俄羅斯新聞機構引述國防部消息稱，俄羅斯太平洋艦隊舉行一系列演習，有40多艘軍艦與多達20架飛機參加，為期一周。

俄烏戰事百日回顧　數萬平民喪命

俄烏戰事百日回顧　數萬平民喪命

澤倫斯基：俄軍已控制烏克蘭20%領土

澤倫斯基：俄軍已控制烏克蘭20%領土

烏俄開戰百日決戰烏東！普丁終極野心曝

烏俄開戰百日決戰烏東！普丁終極野心曝

立陶宛人捐款1.8億幫烏買TB-2　土耳其：免費

立陶宛人捐款1.8億幫烏買TB-2　土耳其：免費

關鍵字：

大陸軍武國際軍武戰機加拿大解放軍空軍

讀者迴響

熱門新聞

波特王被踢！認百萬粉專：與我無關

端午五毒日！　千萬別去「4地方」

葛斯齊認：整個演藝圈只怕「她」

快訊／41歲張娜拉宣布結婚！男方小6歲

抓到了！IP在北市府的網軍是他

葛斯齊曝張穎穎「群組開譙」　汪小菲求饒：再也不聯絡女人

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

汐止情侶「可怕鬼切」亡！法醫相驗曝死因

250人班機失聯　竟是機師睡死

免費發放快篩試劑、國小到高中生每人4劑

知名「正妹直播主」被抓姦！　睡同業老公還嗆正宮

基隆父女家中雙亡　身障女伴屍多天喪命

確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

雨天飛蟻狂竄「放一盆水消滅」一票人做錯GG！

新竹男活活打死他　可憐男送醫竟確診

更多

最夯影音

更多
強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴
盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面