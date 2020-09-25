真的有007！「詹姆士龐德」曾現身波蘭　驚人歷史點起底

▲007系列電影是不少影迷心中的動作片經典 。（圖／翻攝自James Bond 007官方臉書）

記者蔡儀潔／綜合報導

007系列電影是不少影迷心中的動作片經典，實際上波蘭最新文件解密，顯示歷史上真的有位詹姆士‧龐德（James Bond），他於冷戰時期曾到訪波蘭，還疑似是名英國特務。

根據波蘭最大的科研、歷史文件收藏機構「波蘭民族紀念會（Institute of National Remembrance）」在臉書專頁上公布的資料，這位真人龐德於1964年前往波蘭首都華沙，為英國大使館雇用擔任軍事觀察員底下的檔案秘書（Archives Secretary）。

▲電影劇照。（圖／翻攝自James Bond 007官方臉書）

由於作家伊恩‧佛萊明（Ian Fleming）筆下的小說人物詹姆士‧龐德在1953年面世，隨後第一部007電影《第七號情報員》於1962年放映，詹姆士‧龐德的名聲隨之傳遍全世界。

在此背景下，波蘭情報機構還真的盯上這位現實中的詹姆士‧龐德，他們監控其一切可疑行徑，發現他至少2次夥同其他軍事觀察人員，參觀境內軍事標的物。

該份資料還指出，真人龐德和虛構龐德有不少共通點，譬如謹慎、談風甚健、好漁色等。然而隔年現實中的龐德就離開波蘭，也許是因為沒什麼重要情資能上報高層，也許只是英國人對波蘭情報機構開的玩笑。

波蘭民族紀念會唯一確定的是，冷戰期間，一位疑似英國特務的詹姆士‧龐德真的活生生存在過。