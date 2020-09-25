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影／家後門淪公廁！19天5男對牆便溺　她PO關鍵畫面抓「露屁哥」

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記者黃翊婷／綜合報導

桃園大園區一名女網友22日在臉書「爆料公社」PO出15段監視器錄影畫面，聲稱去年端午節有人在她家後門拉屎，裝了監視器一看才知道，還有不少男性會在同一地點小便，光是9月就有5個人「光顧」過，鄰長、里長、議員、市長信箱、環保局等等都試過了，但都沒辦法，實在不知道該怎麼辦，才決定PO出來希望大家幫忙想想辦法。

家後門被當公廁，她PO監視畫面抓「半臀哥」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO住家後方的牆壁似乎被人當成「公廁」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

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原PO提到，去年端午節時發現有人在她家後方正門口大便，還很「貼心」用塊白布蓋起來，如果開門沒有注意到，馬上走出去一定會踩到，當時因為剛好要抽水肥，就請水肥車的人員幫忙順便清理掉，後來因為附近有些住戶會亂丟垃圾，於是在今年初加裝監視器，不裝還好，一裝才知道有不少男性也會跑來他家後方的牆壁「朝聖」，留下到此一遊的記號。

原PO坦言，有告知鄰長這個問題，但得到的回答是「無法可管」，告知里長也是一直都沒處理，「或許這邊是次等區吧？」光是今年9月1日到19日就有5個人在同一地點隨地大小便，甚至直接露半臀解放，可惜只有拍到其中一人的車牌，其他人恐怕都難以檢舉。

家後門被當公廁，她PO監視畫面抓「半臀哥」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▼▲除了「露屁哥」之外，還有人穿著公司的反光制服來尿尿。

家後門被當公廁，她PO監視畫面抓「半臀哥」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

「為了這些尿尿老童，我都不知道放上網路幾次了。」原PO抱怨，這樣的問題以前就有，只是每次行為人都不一樣，甚至有鄰居的機車慘遭「尿襲」，「你們在矮房聚會，請不要特地到我家外牆做記號啊！需要認路也不用這樣吧？」

更讓原PO無奈的是，明明都已經裝監視器、貼請勿隨地小便的告示，大家還是照樣無視，6月時還有人把告示撕毀，鄰長、里長、議員、市長信箱、1999、環保局等等都試過了，但都沒有用，「如果可以，希望各位幫忙分享，希望各大媒體能夠幫忙報導一下，或許這樣才能真的有所改善，已經不堪其擾很久了。」

▼原PO家人在留言區公布最新尿尿畫面。

家後門被當公廁，她PO監視畫面抓「半臀哥」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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