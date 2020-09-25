我家後門慘淪公廁！女屋主怒PO「露臀哥便溺照」　環保局將查處

▲桃園市大園區一名女屋主22日在臉書《爆料公社》貼文指稱，家中後門是停車場，但去年起經常有不明人士在此隨地尿尿拉屎。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園大園區一名女網友在臉書「爆料公社」貼文，聲稱去年端午節起有人在家後門隨地拉屎尿尿，後來裝監視器才發現，光是今年9月就不少人朝聖過，她向鄰里長、議員、市長信箱與環保局都反映過了，但都沒辦法。大園警方指出，員警根據反映到現場查訪，未來若發現將依法開單；市府環保局也強調，已受理陳情人在市政信箱投訴，將視證據查處，環境清潔稽查大隊會至該社區加強勸導，籲請民眾勿隨地便溺以免觸法受罰。

▲桃園市大園區一名女屋主22日在臉書《爆料公社》貼文指稱，家中後門是停車場，其中9月份還有「露臀哥」在牆邊解放。（圖／翻攝自臉書《爆料公社》）

女網友指出，根據監視器畫面查出，部分隨地尿尿者都是附近住戶與其親友，時常到住宅周圍圍牆小便，去年端午時更有人在正後門大號，不得已才加裝監視器並張貼告示「提醒」，但仍還有不少人前往「朝聖」，連大白天都大剌剌隨地尿尿，光是今年9月1日到19日就有至少5名男子在同一地點隨地大小便，甚至還有男子直接露半臀解放，其中一人車牌被清楚拍攝下來可做為檢舉依據。

女網友強調，多次向鄰長告知，有人隨地大小便等問題，但得到的回答都是「無法可管」，里長也都沒在處理，「或許大園區菓林地區是次等區吧？」因此決定上傳臉書，請網友幫幫想想辦法。

針對女網友在臉書爆料說法，大園警分局指出，發現臉書內容後，已派遣員警到場，但現場並未發現便溺者，可能都已離開了，現場確實有不少大小便「遺跡」，但屬於廢棄物清理法，應由環保局裁罰，未來如發現將開單告發。市府

環保局則表示，本案已於24日受理陳情人之市政信箱投訴，將視證據查處，環境清潔稽查大隊會至該社區，加強勸導民眾勿隨地便溺以免觸法受罰。

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