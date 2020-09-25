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水面漂浮「蠕動紅地毯」　市政府警告：超危險…可能一碰斃命

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美國德州利格市在熱帶風暴肆虐後，驚現成群紅火蟻抱成團隨水漂流。（圖／翻攝自推特／LeagueCityTX）

▲美國德州利格市在熱帶風暴肆虐後，驚現成群紅火蟻抱成團隨水漂流。（圖／翻攝自推特／LeagueCityTX）

文／CTWANT

美國德州近期受到熱帶風暴Beta影響，多數地區暴雨不斷導致淹水，利格市（League City）官方推特日前貼出一段影片，水面上漂浮著一個「紅色毯子」，仔細一看發現它竟會不斷蠕動，驚覺原來是「紅火蟻」為了自保，成群結團隨水漂流！

利格市在官方推特分享一段影片，郊野公園（Countryside Park）因熱帶風暴導致淹水，水上有一大團紅色物體，細看還可以看到上頭有許多東西在蠕動，景象讓人起雞皮疙瘩。原來這是成千上萬的紅火蟻堆在一起而成，火蟻在上面不斷蠕動，密集程度讓人看得頭皮發麻。

根據德州農工大學的專家表示，紅火蟻遇到淹水時，會從土壤裡鑽出來，抱團形成一個鬆散的球體，合作涉水直到抵達乾燥的區域以求自保，之後牠們便會爬上物體。

利格市也發推文提醒，這種紅火蟻堆非常危險，人們應盡量避免在水中行走，清理時也務必穿戴防護裝備。在2017年哈維颶風來襲時，德州居民就曾經見過類似狀況，「當時的蟻群就像活地毯一樣，到處漂浮移動」。

不少網友驚呼「有密集恐懼症的人千萬別看啊！」、「乍看好像一塊活的地毯」。假如被紅火蟻咬到，傷口附近會有極強烈的灼熱和痛癢感，少部分體質過敏者甚至會有暈眩昏迷的狀況，必須立即送醫急救。

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