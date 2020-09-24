雙鋼印位置沒統一　台南市藥師公會：民眾質疑實名制口罩是真是假！

▲民眾購買的實名制口罩只要在黃框區域找到「MD」和「Made in Taiwan」就是口罩國家隊生產的真貨，請民眾放心購買。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內9月24日開始實施健保藥局幫政府代售的實名制醫用口罩，皆打印有「MD」和「Made in Taiwan」雙鋼印，但一早民眾到藥局購買實名制口罩時，卻發現雙鋼印打印的位置不一樣，提出質疑「難道實名制口罩也有假貨？」。

民眾的質疑再度讓健保藥局藥師又得忙著幫政府解釋，現在有雙鋼印的口罩政府全面徵收到10月31日，因此現在實名制發的口罩都是國家隊做的真貨，請民眾放心到代售的各藥局購買實名制口罩。

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▲衛生福利部食品藥物管理署的宣傳海報說明雙鋼印打印位置，只要在距口罩邊緣1.5公分以內、鋼印字體不能小於0.4公分即可。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，衛生福利部食品藥物管理署公告的醫用口罩雙鋼印打印位置只要在距口罩邊緣1.5公分以內、鋼印字體不能小於0.4公分即可，因此只要在口罩邊緣找到「MD」和「Made in Taiwan」雙鋼印就是新的真貨，為此，台南市藥師公會在23日也趕緊將食藥署的宣傳海報Line給健保藥局藥師來作列印張貼，以避免民眾產生懷疑。

▲醫用口罩「MD」和「Made in Taiwan」雙鋼印打印位置不同，易造成民眾誤解，台南市藥師公會建議政府，雙鋼印打印的位置應該要統一在固定位置，英文字體、大小寫也應有統一版本，這樣才有利於民眾快速辨識。

台南市藥師公會建議政府，雙鋼印打印的位置應該要統一在固定位置，英文字體、大小寫也應有統一版本，「MD」在「Made in Taiwan」的左邊或右邊都要固定格式化，這樣才不會讓民眾產生質疑，也利於民眾來做辨識，否則民眾在領到口罩之後還得先拆開找找口罩的四週是否有雙鋼印？對於民眾來說又產生了不便，而健保藥局藥師又得花時間，幫民眾找到雙鋼印的位置來印證是真貨，「單純、簡單、明瞭易懂」可能是政府在制定政策方向時應思考的角度。

另外，若是同一家口罩廠所生產的醫用口罩，雙鋼印打印位置若是有不同版本，台南市藥師公會也建議政府應請口罩廠於官網上公告雙鋼印位置的實物照片與說明，以利民眾能上網搜尋辨識來減少不必要的誤會與爭議。

吳振名也表示，新上任的台南市衛生局長許以霖及衛生局官員，很認真在加強稽查輿情報導之不合格口罩品項，截至9月17日稽查219家次，皆未查獲不合格產品於轄內藥商、藥局等通路販售，因此民眾若是要購買盒裝醫用口罩也可到住家附近的藥局來安心做購買。