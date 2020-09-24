與死神的距離！嘉義監理所結合駕訓班　辦理視線死角觀摩體驗

▲觀摩會特地於路口演練駕駛人停讓行人，並舉牌宣導駕駛人，尊重行人的良好駕駛習慣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

有鑒於近年交通肇事案件中，大型車轉彎內輪差、視野死角為肇因之案件數逐升，近5年來平均每年大型車交通事故約有5000件，造成約500人死亡。嘉義區監理所、雲林監理站為提升大車駕駛員開車技能，召集雲嘉40家駕訓班師資，觀摩操作行車視野輔助系統，並推動路口禮讓行人，營造友善、安全的用路環境。

今(24)日觀摩會在虎尾永興駕訓班舉行，與會人員均共同簽署「路口停讓文化，就從你我開始」宣言。再經由實地操作行車視野輔助系統，雲嘉駕訓班業者體驗大型車視覺死角及內輪差危險區域，並特地於路口演練駕駛人停讓行人，並舉牌宣導駕駛人，尊重行人的良好駕駛習慣。

▲觀摩會在虎尾永興駕訓班舉行，與會人員均共同簽署「路口停讓文化，就從你我開始」宣言。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



嘉義監理所所長李輝宏表示，行車視野輔導系統是利用車外視野鏡頭或雷達警示系統，補強大型車輛駕駛盲區視野，以利駕駛人注意盲區內的其他用路人，自今年元月起，行車視野輔助系統已列為大型車定期檢驗項目。

▲嘉義區監理所、雲林監理站為提升大車駕駛員開車技能，召集雲嘉40家駕訓班師資，觀摩操作行車視野輔助系統。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林監理所呼籲，不僅大型車駕駛人要會正確使用行車視野輔助系統，行人、自行車和機車駕駛人也要盡量與大型車保持安全距離，才能確保用路安全。

▲自今年元月起，行車視野輔助系統已列為大型車定期檢驗項目。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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