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沒收到交通罰單卻被加倍強制扣款　監理站：這樣做就可避免

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▲罰單因郵差遞送時無人收取，郵差就會貼上招領通知，請民眾至郵局領取；此即依據行政程序法第74條第2項規定，相等於郵件已完成合法送達。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲罰單因郵差遞送時無人收取，郵差就會貼上招領通知，請民眾至郵局領取；此即依據行政程序法第74條第2項規定，相等於郵件已完成合法送達。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

常有民眾向雲林監理站反映未收到交通違規舉發單，在不知道有交通違規的情況下，銀行帳戶卻突然被行政執行分署強制扣款。經了解，這類案件的罰單通常是因郵差遞送時無人收取，郵差就會貼上招領通知，請民眾至郵局領取；此即依據行政程序法第74條第2項規定，相等於郵件已完成合法送達。

雲林監理站指出，這種郵件送達的方式稱為「寄存送達」，即使民眾未至郵局領取仍有法律效力，罰單寄存送達後未於期限內繳納，就會被以高罰開出裁決書通知繳納，平白多損失幾百或幾千元的罰鍰。民眾若未居住於戶籍地，建議到監理機關申辦增設「通訊地址」，以避免未收到通知單造成荷包失血。

雲林監理站舉例，開車闖紅燈期限內繳納是2700元，逾期2個月後就會罰到4000元。而裁決書如果也寄存送達，再未繳納就會被移送強制執行，最後經行政執行分署通知後仍未繳納，就會直接從薪資或帳戶存款內扣繳，甚至扣押不動產進行拍賣。

雲林監理站提醒民眾，紅單與裁決書原則上會優先寄送到民眾於監理機關登記的「通訊地址」，如未登記通訊地址將寄送至車、駕籍地址或戶籍地，因此民眾如未住在上述地址，可向公路監理機關申請登記「通訊地址」，爾後會優先以該地址寄送，方便民眾收取，以免民眾誤認為未收到紅單與裁決書，卻被強制執行。辦理的方式可向車、駕籍地、臨近之公路監理機關或利用監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw/)申請。

▲罰單因郵差遞送時無人收取，郵差就會貼上招領通知，請民眾至郵局領取；此即依據行政程序法第74條第2項規定，相等於郵件已完成合法送達。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲民眾可向公路監理機關申請登記「通訊地址」，爾後會優先以該地址寄送，方便民眾收取，以免民眾誤認為未收到紅單與裁決書，卻被強制執行。（圖／記者蔡佩旻攝）


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