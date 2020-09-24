澳門在台辦事處主任請辭　陸委會：人員派駐循「平等互惠」原則

▲澳門辦事處主任何永慧過去在台出席澳門旅遊局台北活動，與澳門旅遊大使麥麥合影。（圖／取自在台灣澳門經濟文化辦事處網站）

記者陳政錄／台北報導

兩岸關係緊張之際，在台澳門經濟文化辦事處主任何永慧請辭，澳門特區政府於23日證實，她係因「個人原因請求終止定期委任」。對此，陸委會發言人邱垂正表示，該案屬於澳門在台辦事處內部事務，我方不做評論，但對於我駐港、駐港人員輪替空缺，他說，會持續以「平等互惠」原則處理雙方互動，維持正常運作。

邱垂正表示，我方對與香港、澳門雙方人員派駐，是以2011年的換文共識處理，以「平等互惠」原則處理雙方互動。

他強調，目前陸委會駐港、澳辦事處館務都正常運作，也會堅持到底維持正常運作，提供台港、台澳民眾正常服務，維護我國人權益。

▲陸委會9月24日召開例行記者會，由發言人邱垂正主持。（圖／記者陳政錄攝）

據了解，我駐澳門辦事處派駐人員僅剩個位數，駐港辦事處代理處長高銘村等人員在4月傳出因未簽「一中承諾書」，以致港方不發予工作簽證，被迫離開香港；對此，香港政制及內地事務局今年7月也證實，有2名在台灣香港經濟貿易文化辦事處的員工，居留簽證不獲台方批准，被認為是我方的對等回應。

對此，邱垂正重申「平等互惠」原則，表示希望雙方能回到既有的共識基礎，維繫台港、台澳正常交流，如果未來澳門方面提出新派駐人選，會依照相關原則作為處理。

澳門特區政府23日表示，何永慧基於個人原因請求終止定期委任，26日起由在台辦事處現職人員林智綺擔任代主任，有關安排屬正常人事變動，辦事處目前如常運作。

據《自由時報》報導，此事澳門方有先向我方表示，主要是何永慧工作簽證到期，屬澳門內部人事安排。另根據澳門特別行政區2019年8月刊登公報內容，何永慧在台灣澳門經濟文化辦事處主任一職，原已於去年獲批續期兩年，至2021年9月26日止。

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