送出近17萬頂！因為伊登冠軍神帽爆紅　順澤宮：作夢也想不到

▲順澤宮冠軍神帽因為伊登爆紅。（圖／翻攝自順澤宮臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

挪威選手伊登（Gustav Iden)，去年頭戴印有「埔鹽順澤宮」深藍色鴨舌帽，以3小時52分35秒的成績奪得法國三鐵冠軍，日前再次頭戴冠軍神帽，參加德國拉廷根鐵人三項賽再度奪冠，一年來廟方已經發送出16萬8千頂，總幹事陳守欽就笑著說，真的作夢也想不到，都是有玄天上帝的保祐。

▲伊登簽名。（圖／翻攝自順澤宮臉書）

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陳守欽說，這頂繡有「埔鹽順澤宮」的鴨舌帽，是2016年到松柏嶺受天宮進香時，信徒捐獻訂製了500頂，但都被索取一空，因此每年都會做將近500頂，供給信眾要一起參與進香時使用，只要戴著它，神尊一定會庇佑平安順利。

▲伊登去年參加田中馬。（圖／ETtoday資料照，以下同）

去年彰化縣城觀處，為了響應政府補助國旅秋冬遊，縣府還準備好7000頂宮帽，只要在當地登記住房，就能領取一張帽子兌換券，「不計人次，一房一頂冠軍帽」，盼民眾到埔鹽鄉參觀之餘，也順道到順澤宮領帽，帶動周邊觀光，當時造成遊客打卡瘋搶。

▲伊登去年參加田中馬大合照。

主委魏信顧就說，到今年2020年9月9日是順澤宮發放冠軍神帽滿一週年的日子，一年來已發出超過16萬8千頂宮帽與諸信大德結緣共享福份，至今平日每天限量100頂，休假日上午9時起不限對象開放領取200頂、下午14時整，除埔鹽鄉信眾外，均可限量領取100頂。

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