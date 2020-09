紅到德國！伊登戴冠軍神帽再奪冠　王惠美祝賀：邀冬奧後回彰化

▲挪威選手伊登去年到彰化參加田中馬。(圖/ETtoday資料照)

記者唐詠絮/彰化報導

挪威選手伊登(Gustav Iden),去年頭戴印有「埔鹽順澤宮」幸運神帽,以3小時52分35秒的成績奪得法國三鐵冠軍,去年到彰化參加中馬造成轟動,伊登於日前再次頭戴冠軍神帽,參加德國拉廷根鐵人三項賽再度奪冠,彰化縣長王惠美即電郵,表達祝賀外,邀請伊登明年東奧後再到彰化展開2度夢幻之旅。

▲挪威選手伊登為冠軍神帽簽名。(圖/翻攝自順澤宮臉書)

順澤宮在臉書po文寫下,伊登頭戴「埔鹽順澤宮」參加德國三鐵,游泳1000米12分,騎公路車40公里54分49秒,跑步10公里 31分總分1:37:49,獲得冠軍,恭喜伊登,「順澤宮帽子要紅到德國了,我埔鹽我驕傲」。

▲挪威選手伊登去年到埔鹽順澤宮。(圖/ETtoday資料照)

順澤宮主委魏信顧指出,今年2020年9月9日是順澤宮發放冠軍神帽滿一週年的日子,一年來已發出16萬餘頂宮帽與諸信大德結緣共享福份,至今平日每天限量100頂,休假日上午9時起不限對象開放領取200頂、下午14時整,除埔鹽鄉信眾外,均可限量領取100頂。

▲挪威選手伊登去年到彰化參加田中馬。(圖/ETtoday資料照)

(以下為王惠美電郵全文):

Hi, Iden:

This is Changhua County Magistrate Wang Huimei!

First of all, it is so happy to hear that your participation in the triathlon in Ratingen, Germany, winning the championship again. Congratulations!

Especially you wore the hat of Shunze Palace in Puyan, Changhua County, I can’t help but recall the good memories when you visited us last year. Our people miss you very much and cheer for you from here, hoping that you reach another great achievement.

I‘m so looking forward to your revisit to Changhua next year after the Tokyo Olympic Games, to embark on a second dream trip, and to meet the long-awaited folks again. Go get the championship in Olympic Games, good luck!



Wang Huimei September 22, 2020

▲挪威選手伊登去年到埔鹽順澤宮。(圖/ETtoday資料照)

(以下為電郵翻譯全文):



Hi, Iden:

我是彰化縣長王惠美!

首先恭喜你在德國拉廷根參加鐵人三項賽再度勇奪冠軍,實在太令人開心了!

特別是你在比賽中還帶著彰化縣埔鹽順澤宮的帽子,令人不禁回想到去年你到訪彰化時的美好回憶,我們有很多鄉親很想念你,紛紛隔海為你加油,祝福你再創佳績。

非常期待你在明年東京奧運比賽後,能再度到訪彰化,展開二次夢幻之旅,和期盼很久的鄉親們再次見面,並祝福您勇奪冠軍。

王惠美109年9月22日

