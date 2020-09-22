順澤宮冠軍帽再寫傳奇！艾登大贏對手「破紀錄」奪德國三鐵冠軍

▲挪威選手艾登日前再次於一場鐵人三項的比賽中奪冠。（圖／翻攝艾登IG）

記者徐愷昕／綜合報導

挪威選手艾登2019年9月頭戴宮帽一舉奪下法國尼斯鐵人三項冠軍，讓彰化「埔鹽順澤宮」一夕爆紅，事後他受邀來台時曾表示「帽子為我帶來好運氣」。而從艾登IG可見，他近日參加德國拉廷根鐵人三項賽，又戴此幸運帽勇奪賽事冠軍！埔鹽鄉鄉長許文萍獲悉消息後，開心於臉書分享新聞，恭喜之餘也興奮說道，「順澤宮帽子要紅到德國了」。

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▲在過去的比賽中，艾登都會帶上「埔鹽順澤宮」的那頂冠軍帽，他說這頂帽子為他帶來幸運。（圖／翻攝艾登IG）

23歲挪威選手艾登德國時間20日參加三鐵獲得冠軍，而從外媒的報導中可見，他衝破終點時頭上戴的又是「埔鹽順澤宮」的那頂冠軍帽；據了解，此場鐵人三項中，艾登以游泳1000米12分、騎公路車40公里54分49秒、跑步10公里31分，總分1時37分49秒的優異成績奪冠，與第二名相差還有約2分鐘。

彰化埔鹽鄉鄉長許文萍獲悉艾登再次戴幸運帽奪冠還打破紀錄的消息後非常開心，隨即於臉書PO文祝賀，同時也興奮表示「順澤宮帽子要紅到德國了」！而此貼文一出，短時間內也引來百名網友按讚，還有人於底下開玩笑表示「要來去排隊領帽子了」。

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