機密文件曝滙豐又捲洗錢　7年間默許260億黑錢從美國匯至香港

▲滙豐銀行遭爆默許詐欺款項轉移至香港滙豐帳戶。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國一份外洩文件揭露了「滙豐銀行（HSBC）」在知情詐騙行為的情況下，仍允許詐欺者將資金從美國移轉到香港滙豐。據文件顯示，這名詐欺犯涉嫌一起「龐氏騙局」，詐騙總金額高達8000萬美元（約新台幣23億2116萬元），而滙豐在款項被轉移後才關閉犯罪者香港帳戶。

根據英國《BBC》21日報導，美國金融犯罪執法網路（FinCEN）外洩了2657份機密文件，其中有2100份核心文件是2000至2017年間各家銀行懷疑客戶有違法行為時提交的「可疑活動報告」（Suspicious Activity Report，SAR），總涉及交易額達2兆美元（約新台幣58兆元）。FinCEN表示，此次洩密可能會影響美國國安、風險調查以及對提交報告者的人身安全產生威脅，並宣布一項反洗錢計劃的改革案。

▲2011年至2017年間，滙豐發現透過香港帳戶的交易約有9億美元（約台幣新台幣261億元）與犯罪活動有關。（圖／達志影像／美聯社）

外洩文件顯示，滙豐2013年10月29日首次提交SAR時指出，有超過600萬美元（約新台幣1億7412萬元）匯進香港帳戶，2014年2月第二次發現1540萬美元（約新台幣4億4692萬元）的可疑交易，相關人員指控，這些交易沒有明顯的經濟、商業或合法目的，可能為龐氏騙局金流。

同年3月，滙豐的第三份報告提到一家與WCM777有關、價值近920萬美元（約新台幣2億6689萬元）的公司，以及報告提到了美國各州的監管行動和哥倫比亞總統下令進行的一項調查，光在這三次通報中匯入香港的金額就超過了3060萬美元（約新台幣8億8784萬元）。

WCM777是加州當局對詐騙案的代稱，中國籍男性主嫌許明（Ming Xu，音譯）自稱「Dr Phil」，在洛杉磯擔任福音派教會的牧師，並經營全球投資銀行World Capital Market（WCM），聲稱將在100天內發放100%的利潤。

▲據美國滙豐提交給監管單位的SAR報告顯示，至少有三筆違法款項轉進香港。（圖／達志影像／美聯社）

許明通過舉辦各地巡迴與網路研討會，出售WCM公司所謂的雲端計算領域投資機會，吸引數千名來自亞裔和拉丁裔社區的人參與投資，更結合傳教手法，將目標鎖定在美國、哥倫比亞和秘魯的貧困社區，更甚者遠至英國也有人受騙，最後WCM777騙款共計達8000萬美元。

據報導，加州監管機關早在2013年9月就告知滙豐他們正在調查WCM777詐騙案，包含加州、科羅拉多州和馬薩諸塞州都對WCM出售的未註冊投資項目採取了行動。然而，雖然滙豐確實發現了透過自家系統進行的可疑交易，但直到2014年4月，在美國證券交易委員會（SEC）提出指控後，滙豐在香港的WCM777帳戶才被關閉，不法所得早已不知去向。

根據國際調查記者聯盟（ICIJ）分析FinCEN文件指出，2011年至2017年間，滙豐發現透過香港帳戶進行的可疑交易款項超過15億美元（約新台幣435億元），其中約有9億美元（約台幣新台幣261億元）與犯罪活動有關。

▲等到2014年4月美國證交會（SEC）提出指控後，滙豐在香港的WCM777帳戶才被關閉，不法所得早已不知去向，圖為香港滙豐銀行。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，滙豐銀行在WCM777前才剛於2012年捲入一起為墨西哥販毒集團洗錢的醜聞，向美國政府支付19億美元，銀行高管才躲過刑事訴訟順利和解。滙豐表示，從2012年開始已在全球60多個地區事業改善金融犯罪相關能力，與過去相比，滙豐是一家安全得多的機構。

報導透露，許明最終在2017年被中國當局逮捕，被判三年徒刑，但他對中國ICIJ表示，滙豐銀行從未因WCM的業務聯繫過他，且WCM777不是龐氏騙局，他的目標只是要在加州建立一個宗教社區。

報導也提到，一名WCM777投資者帕切科（Reynaldo Pacheco）2014年4月被發現喪生於加州納帕（Napa）一處葡萄酒莊的水池中，後來警方證實是帕切科招募的另一名44歲的女性投資人，因損失了約3000美元（約新台幣8.7萬元），而雇傭他人殺害了帕切科。其他受騙投資人的律師表示，滙豐銀行應該更早採取行動，關閉詐欺者海外帳戶。

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