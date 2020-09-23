多金已婚男暈船女博士！一秒純情「狗血劇情神展開」　3年後淪笑柄

▲劉女外形靚麗。（圖／翻攝自都市快報）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州一名30歲男子外形高大帥氣，目前就職於杭州某航空公司，年輕有為，年收入有幾十萬（人民幣，下同），本來和妻子一家人生活幸福，但是因為一次偶然的出差，和一名留美「女博士」邂逅，最後暈船變金魚腦，近日人財兩失，慘成笑柄。

據《都市快報》報導，事情要從2017年說起，那年7月底，李姓男子在西安出差期間，通過某社交軟體認識了一名來自武漢、自稱擁有博士學歷、目前就職於大陸某著名醫院的劉姓女子。很快，兩人便聊得熱火朝天。

8月底，兩人相約在杭州見面，因為劉女與自己年齡相仿，外表文靜，談吐知性大方，頓時讓李男覺得相見恨晚，兩人很快確立了戀愛關係。

甜蜜的日子是短暫的，因為是異地戀，兩人不得不分別。漸漸的，聯繫也沒有那麼頻繁了，正當李男以為這段感情將要無疾而終的時候，卻收到對方發來的一個「重磅消息」。劉女告訴他，肚子裡懷了孩子，而且還是雙胞胎，並且提供了「檢查報告」以及孕照。

▲雙胞胎照。（圖／翻攝自都市快報）

看著孕照，李男對此深信不疑。同年12月，劉女稱自己即將前往美國某知名大學交流訪問，並且準備在美國把孩子生下來。期間，李男多次提出想要去探望，均被女友以「擔心影響學業」等各種理由推脫。

2018年4月，劉女說，生了一對雙胞胎兒子。在此期間，她多次以生孩子、孩子生病需要醫療費、請保姆、買生活用品等理由向李男要錢。李男都是有求必應，前後共計匯23萬多元。

2018年11月，「遠在美國」的劉女再次傳了一張當地醫院的巨額帳單，金額高達30多萬，並稱這是生孩子的全部費用，需要李男幫忙付款。

面對如此巨額的醫藥費，李男內心產生了疑慮。無巧不成書，那段時間他無意中在網路上，發現一篇文章的配圖竟和自己的雙胞胎兒子照片一模一樣，甚至故事情節都和自己身上發生的差不多。

李男如夢初醒，立即與劉女對峙。對此，她支支吾吾不肯正面回答，最後索性電話微信一律不回。

▲劉女（中間）被逮捕。（圖／翻攝自都市快報）

直到此時，李男還心存一絲僥倖，「曾經兩人這麼甜蜜，為何要欺騙自己，難道有什麼苦衷？」他無法接受這樣的結果。原來，在認識劉女的時候他並不是單身，早已結婚生子，但是面對誘惑，也沒能守住底線，這兩年，為了這個「女朋友和雙胞胎兒子」，甚至離了婚。

此後的1年，李男多方求證走訪，先是去了武漢尋找未果，隨後又去了女友自稱供職的醫院，才知道都是假的。他這才相信自己徹頭徹尾的被騙了，於是來到蕭山錢江世紀城派出所報警。

接到報案後，警員馬上展開調查，迅速鎖定嫌疑人。9月10日，劉女被當地公安逮捕。經查，劉女今年33歲，武漢人，專科畢業，從事當地導遊職業，根本不是什麼醫院的博士，也從來沒去過美國交流學習，並且早已結婚生子。

按照劉女的說法，當初捏造博士身分跟李男談戀愛純粹是尋求刺激，自己有家室，不可能真跟李男長相廝守，事後她漸漸冷淡李男，可對方十分執著。後來她開了一家補習班，需要大量資金，想到李男出手闊綽，便精心編造了一個又一個的謊言騙取李男錢財。

目前，劉女因涉嫌詐騙已被逮捕，所騙的錢由丈夫返還。看到昔日的情人成為階下囚，李男最終選擇原諒劉女，表示不再追究劉女的責任。

►戴口罩也要記得保養