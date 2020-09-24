蔡英文霸氣買飲料勞軍　網路聲量「爆漲」狂勝馬、韓、柯

▲總統蔡英文前往茶專飲料店。（圖／總統府提供）



記者蔡文鈴／台北報導

澎湖海軍單位日前向在地飲料點訂了88杯手搖飲，但剛好碰到共軍再次擾台緊急出勤，總統蔡英文之後赴澎湖視察時，特地到店家付款並致歉，引發網友熱烈討論。對此，臉書粉專「聲量看政治」表示，蔡英文在短時間內網路聲量狂勝前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲。

「聲量看政治」根據近兩天的短期綜合聲量比較，綜合即時新聞社群聲量、新聞聲量，與GoogleTrends等聲量指標數據，比較蔡英文、柯文哲、韓國瑜、馬英九的網路聲量。

數據指出，蔡英文以73.42%遙遙領領先，接下來依序為馬英九12.56％、韓國瑜9.35％、柯文哲4.68％。該粉專分析，在蔡英文以外，前總統馬英九聲量勝過韓國瑜與柯文哲兩人，而韓國瑜又勝過柯文哲，柯文哲今昨兩日聲量在四人之中，敬陪末座。

日前有飲料店家在臉書社團「澎湖大聯盟」公告44杯冬瓜檸檬原價50元，特價30元，海軍基地的弟兄訂了88杯飲料，其中44杯冬瓜檸檬已完成，剩下44杯還沒做，海軍弟兄來電通知取消，說明是因為接到任務，為了保衛國家，須立即開軍艦出去。

為此，蔡英文22日親自拜訪該家飲料店，不僅讓同仁訂購150杯飲料，她也親自從口袋掏錢全數埋單。她向店家表示，她不是來買飲料的，是來付錢的，並針對店家先前照顧國軍表達感謝；而店家也向蔡英文說，這是應該的，「台灣就是人民對國防都很力挺」。

▲蔡英文、馬英九、韓國瑜、柯文哲網路聲量。（圖／翻攝聲量看政治臉書）