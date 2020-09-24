國1南下新營段4輛「怪獸級」重車追撞...撕咬慘狀曝

▲國道1號南下283K處23日深夜發生聯結車等4部大車追撞車禍，造成2名駕駛人送醫急救幸無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在國道1號南向282.3公里處，23日深夜10時35分許，發生1起聯結車等4車追撞交通事故，造成43歲黃姓駕駛人及51歲敖姓駕駛人人受傷送醫急救，幸無生命危險，肇事車輛佔用外線車道影響行車，國道警察第四大隊派員查處，事故於24日凌晨排除，目前肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。



國道警察第四大隊指出，在國道1號南向282.3公里處，9月23日深夜10時35分許，發生一部聯結車由43歲黃姓駕駛人，載運危險物品三氟化氮（未外洩）行駛於外線車道，因疑似未保持安全距離，追撞前方由51歲敖姓駕駛人所駕聯結車，致敖男所駕車輛向前再追撞前方由33歲李姓男子所駕大貨車，李男的大貨車再追撞前方，由48歲林姓男子所駕的聯結營車，肇事後停於外線車道（佔用外線車道），本起車禍事故共造成4部大車追撞。

肇事的43歲黃姓男子及51歲敖姓男子等2名駕駛人受傷，被台南市消防局、嘉義縣消防局消防人員聯手搶救，由台南市消防局救護車送傷者送往柳營奇美醫院急救，無生命危險，事故肇事車輛駕駛酒測值均為0.00mg/l，警方據報到場管制交通，並勘查測繪蒐證，現場於24日凌晨1時31分許現場完全排除，全案肇事原因及相關責任續由四大隊新營分隊處理。



國道警察第四大隊指出，將持續利用各項宣導機會呼籲開車要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。

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