騎士遭土狗撞倒犁田受傷　3聯單肇事人寫「狗」…警：加強教育

▲騎士遭土狗撞倒犁田受傷，在報案時，將三聯單的當事人姓名寫上「狗」。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉王姓男子19日清晨騎機車行經新豐村時，突遭1隻土狗飛撲倒地受傷，找到主人並到醫院報案時，警方一開口就說「你有喝酒齁？」，經酒測才還騎士清白，接著做筆錄就超過1個小時，事故聯單上的當事人姓名還直接寫「狗」，讓他傻眼。

里港警分局副分局長林宏原對此表示，受理員警直接詢問當事人「你有喝酒齁」，以及製作筆錄超過1個小時情事，將進行改進；另當事人姓名寫「狗」似有不妥，類此案件應填記為「物」再括符加註實際名稱較為妥當，未來會利用各項集會時機，宣導所屬周知，並督屬加強為民服務態度，另針對王男與狗主人之間和解賠償事宜，該分局會依當事人意見協助轉介調解。

王姓男子於19日清晨6點20分許，騎著機車行經高樹鄉新豐村泰和路段，1隻土狗突以飛快的速度突然衝出，撞到他騎乘機車右前側擋泥板，他反應不及摔倒。

案發時，狗主人並未在場，但目擊者指認，他在附近找到狗主人，主人表示願意賠償醫藥費，他就到醫院驗傷後到派出所報案。他剛進派出所，有員警就質問「你有喝酒齁？」，他回答：「你是想到喔！」，接著員警又説：「我聞到你身上有酒味！」，騎士又回：「不然你可以酒測啊！」，經酒測，酒測值為零，接下來，花了1個多小時做筆錄，讓他直搖頭。

據悉，涉嫌肇事的狗隻，主人是在外縣市服務的警察，避免再發生類似事件，這隻狗已被綁上了矯正棒。

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