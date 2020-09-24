快訊／國道1號深夜車禍　槽車追撞「貨車」駕駛搶救送醫

▲國道1號南下283K處23日深夜發生追撞車禍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南下283K處23日深夜10時40分許發生追撞車禍，1部裝載三氟化氮的槽車，疑撞1部貨車，造成槽車車頭受損，幸未洩漏，槽車司機受困變形駕駛座，台南市消防局會同嘉義消防局連手搶救，將駕駛人搶救脫困送醫急救中。

台南市消防局119勤務中心於23日深夜10時40分許據報，國道1號南下283K處發生車禍，有人受困車內，119中心派遣後壁消防分隊救助車、救護車前往救援，並報請嘉義縣消防局119勤務中心，支援救助車及救護車各1部前往協助。

深夜11時2分許，嘉義縣消防局人車馳抵，通報現場貨車車頭凹陷，現場不知有幾人受困，台南市消防局119據報，再派遣新營消防分隊救助車及救護車前往，11時14分及18分許，後壁、新營消防分隊車組到場，發現係1部槽車追撞前方貨車肇事，該槽車裝載三氟化氮，槽車幸未發生洩漏，惟該槽車駕駛人受困疑變形駕駛座內，消防人員破壞車體，全力搶救駕駛人脫困。

在消防人員全力搶救下，於11時57分左右，救出槽車40多歲駕駛脫困，該名駕駛人有胸痛、背痛、身體多處擦挫傷，意識清醒，由新營91送柳營奇美。

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