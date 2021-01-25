到電信行繳費！「沒戴口罩」被拒　男店門口咆哮怒嗆：噴細菌進去

▲男子在店門外大聲咆哮。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

國內疫情升溫，許多民眾出門在外都會做好防疫措施，口罩酒精不離身，有一名男子想去通訊行繳電話費，卻忘記戴口罩，門市人員拒絕進入店內，該男子就在門口大聲咆嘯，要店員走到門口替他服務，但店員卻沒有回應，甚至還說「多噴一點細菌進去」，讓其他客人不敢進去，誇張行徑全被一旁的路人錄下。

該事件發生在本月14日下午，一名網友在路上聽見咆哮聲，聲音大到連對街的人都聽得到，原來是有男子到新店某通訊行繳費，因為沒有佩帶口罩被門市人外拒絕在外。影片中，男子站在門外朝著店內大喊，「我人在這裡，我號碼給你，你查一下多少錢，我繳了就算了」。

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▲該男子還嗆說「多噴一點細菌進去」。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

明明門市的自動門上就貼著告示，「進入店內請佩帶口罩」，但男子不但沒有按照規定做，還要求門市人員到門口替他服務，「不然你名字給我，我去反應好不好，不然你報警可以不可以，我都說出來了你還想怎樣，你還站在那邊」。

見門市人員沒有理會，該男子講話越來越大聲，甚至直接嗆聲，「那我這就多噴一點細菌進去，好不好，那客人也不敢來了。」

《ETtoday新聞雲》實際致電信行，門市人員低調沒有多做回應。中央流行疫情指揮中心於12月1日起實施「秋冬防疫專案」，強制要求民眾於八大類高感染風險場域活動時，務必佩戴口罩，未佩戴口罩且經勸導不聽者，將依法開罰。