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漸層「金沙雀綠」絕美！屈臣氏聯名銀康「4款獨家口罩」1／27開賣

▲▼ 屈臣氏絕美金沙雀綠口罩1／27開賣 （圖／品牌提供）

▲漸層的金莎雀綠顏色唯美，戴起來很討喜。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

本土群聚擴大，防疫更是不容鬆懈，為了提供給消費者更多選擇，屈臣氏和MIT口罩大廠銀康聯名推出4款印花口罩預計1/27開賣，其中藍綠漸層「金沙雀綠」美出新高度，紅色新年圖樣、可愛幾何圖形款應有盡有，讓你防疫兼顧美麗。

▲▼ 屈臣氏絕美金沙雀綠口罩1／27開賣 （圖／品牌提供）

▲屈臣氏x銀康醫療防護口罩（福星高照、柔情似雪、順心圓滿、金沙雀綠），10入，159元。

屈臣氏近來開賣多波口罩，繼上一波的佩佩豬、波力款後，1/27再開賣獨家銀康聯名印花款口罩和LINE FRIENDS新年款，春節戴上應景花色口罩，讓整體造型更亮眼。

▲▼屈臣氏今開賣佩佩豬、波力口罩 。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏 LINE FRIENDS新年款成人醫療口罩，25入盒裝，299元。

以上醫療口罩全台屈臣氏都買得到，各門市口罩到貨數量與時間不定，實際到貨數量與花色請以各門市為準，屈臣氏所販售之醫療口罩皆符合國家標準規定，不含游離甲醛、偶氮染料等危害人體之成分，消費者可安心使用。

▲▼寶雅獨家新年款口罩，1／17全台開賣 。（圖／品牌提供）

▲寶雅獨家推出6款新年口罩。

寶雅獨家的新年款醫療口罩，除了設計有著繽紛年味，材質選擇柔軟不刺激皮膚的親膚性纖維，並以三層防護工法製作，透氧性更高，更採用超音波六層壓摺，防止灰塵細菌滲入。寶雅強調口罩顏料沒有偶氮、沒有重金屬染料且不含游離甲醛成分，除基本的雙鋼印外，更有FDA、CE、CNS、ISO9001…等認證，更通過CNS 14774國家檢驗標準認證，讓時尚防疫也安全安心。

 ▲▼寶雅獨家新年款口罩，1／17全台開賣 。（圖／品牌提供）

▲寶雅 令和醫療口罩（花開富貴），一盒10入，159元。

▲▼寶雅獨家新年款口罩，1／17全台開賣 。（圖／品牌提供）

▲寶雅 令和醫療口罩（牛轉乾坤），一盒10入，159元。

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