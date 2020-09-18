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【廣編】雀巢健康兒童計畫持續深耕校園　愛的「穀」勵身教　讓孩子們更健康

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▲▼雀巢,雀巢健康兒童計畫,校園,全穀,健康。（圖／雀巢提供）

▲今年台灣雀巢董事長兼總經理羅台青率領雀巢志工前往新竹市北區載熙國小，配合新學期「吃全穀顧健康」的教學主題，以五感體驗學習，幫助學童認識全穀、建立健康好習慣。

圖、文／雀巢提供

台灣雀巢積極推廣的「雀巢健康兒童計畫」在台10年來從未停下腳步！除了每年對外倡議兒童均衡飲食，雀巢在校也攜手董氏基金會培訓種子教師，以兩年四學期的教學，讓「健康吃、快樂動」滲透學童日常，成功藉由學習前後測幫助超過11萬名學童變得更健康。今年趁著開學，台灣雀巢董事長兼總經理羅台青率領雀巢志工前往新竹市北區載熙國小，配合新學期「吃全穀顧健康」的教學主題，以五感體驗學習，幫助學童認識全穀、建立健康好習慣。

載熙國小營養師周幸玉是雀巢健康兒童計畫在新竹市的主要推手也是培訓的種子教師；這次雀巢志工攜手董氏基金會前進校園，以「五感體驗」（眼、耳、鼻、手、口）教學，將平常學校午餐常見的全穀粒比喻成還不太熟悉的「朋友」，可以先用視覺、聽覺、嗅覺和觸覺，觀察構造、對照圖表，讓學童認識不同種類、鼓勵他們發揮想像力，就有人說「糙米像是曬黑的白米」、「全小米好像一個可愛的小皮球」、「全燕麥聞起來香香的，像一杯熱牛奶」。味覺體驗上，用全穀飯加入毛豆、紅蘿蔔、海苔捏成飯糰，有學童說本來不吃紫米，但是自己包的很好吃，現在就不那麼討厭。周幸玉說，「看到孩子們熱衷學習，就是情境式教學最好的示範！像這樣的五感體驗更能拉近孩子和全穀的距離。套用在其他孩子常見排斥的食物種類上也適用！」

欲知更多活動詳情，請至台灣雀巢官網 https://www.nestle.com.tw/zh-TW/csv/cookingtogether或電洽客服專線0800-000-338

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