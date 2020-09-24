最難被共軍攻下的台灣城市　網答案一面倒：歷史上都它都打最久

▲兩戰若真的爆發戰爭，他好奇：「台灣哪個城市或鄉鎮市區最難攻下」。（圖／國防部）

網搜小組／趙蔡州報導

共軍近期不斷擾台，各式戰機不斷跨越海峽中線，兩岸情勢一觸即發，一名網友在批踢踢好奇詢問，假如解放軍攻過來，演變到最不好的狀況，像當年日本來台灣一樣，要一個一個鄉鎮攻破，台灣哪個城市會是最難攻破的，又有哪可能成為最後退守希望，文章分享後立刻引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，最近看到很多人在討論兩岸開戰話題，假如解放軍攻過來，演變到最不好的狀況，就是變成要打陸上戰爭，不過如果像日本當年攻台一樣，必須一個一個攻破城市，根據台灣鄉鎮城市的路網或機能，「哪個鄉鎮市區會是最難攻破的，哪個可能會成為台灣最後退守希望？」

▲多數網友認為，台中最難攻破。（圖／翻攝自批踢踢）

文章分享後引發網友熱議，多數網友幾乎都認為「台中最難攻破」，有人說「台中應該能撐最久，市民皆兵」、「台中東西面各有一座山，南北還有河床」、「台中，人手一槍，巷戰、遊擊戰」、「抗日、抗國民黨，都是台中南投人打最久」、「中永和和台中的共同點，就是很容易迷路，巷戰好打。」

根據史料記載，台灣在馬關條約割讓後，爆發相當激烈的反抗行動，其中以「溝背之役」由為激烈，另外國民政府遷臺初期，台灣爆發二二八事件，台中反抗組織（反國民黨組織）二七部隊，就是當年規模最大、維持最久的反抗勢力組織。

共軍近期不斷派戰機跨越海峽中線，未來更有可能讓我國響起防空警報。防空警報定義以台灣來說，台灣本島沿海邊緣70海里（129公里）為警報發放線，警報發放地區分為五個區，可以分區或全區同時發放，因此共軍戰機過中線在往前飛一點，很容易就碰到警報發放線。

▼台灣防空警報發放程序。（圖／翻攝自內政部）

▲日本作家川口拓出版的《小老百姓的戰場行動守則》。（圖／記者趙蔡州攝）

如果未來台灣真的不幸發生戰爭或空襲，根據日本一名作家川口拓出版的《小老百姓的戰場行動守則》，屆時大樓地帶將相當危險，尤其是大樓玻璃外牆林立的地方要閃開，移動到適當地點後，若在戶外，趴下的方向要盡量朝爆炸的反方向，室內則是背朝向窗邊趴地。

書中還提到，一旦發生爆炸，除趴地找掩護外，同時要用無明指、小指遮住眼睛，拇指塞住耳朵，而且還要張開嘴巴，避免爆炸波產生的氣壓變化，造成耳膜破裂或眼球突出。作者還說，世界上應該沒有從不曾犯下強暴罪行的軍隊，如果被敵軍佔領，女性一定要低調，建議剪去長髮或剃光頭，外出也不要穿乾淨衣服等。

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